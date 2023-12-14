Сенат США одобрил оборонный бюджет страны

Сенат США в среду, 13 декабря, одобрил оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год, известный также как закон о национальной обороне, в размере 886,3 млрд долларов. Это на 28 млрд (3 процента) больше, чем в прошлом году.

В ходе голосования за принятие проекта проголосовали 87 члена Сената, против - 13. Проект передан в Палату представителей. Законодатели надеются, что бюджет пройдет через обе палаты до конца недели и поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Законопроект содержит более 3 тыс. страниц и предлагает высокие ассигнования на оборонные нужды страны. Существенно - на 5,2 процента - повышается заработная плата военных. Она будет рекордной в истории США.

Ежегодная помощь Украине составит 300 млн долларов

Проект оборонного бюджета, согласованный профильными комитетами обеих палат американского законодательного органа, включает 300 млн долларов на военную помощь Украине. Законодатели также намерены в случае необходимости выделить на те же нужды 300 млн и в 2025 финансовом году. В целом помощь Киеву продлена до конца 2026 года.

Военный бюджет - это только часть общих военных расходов США. Военное финансирование разбросано по разным статьям бюджета, например, расходы на ядерное оружие идет по линии министерства энергетики. Также есть военные расходы других государственных министерств и ведомств, расходы государственного департамента на иностранную военную помощь и другие.

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