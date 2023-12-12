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NYT узнала о разработке США нового военного плана для Киева

Сергей Гуща
12 декабря 2023 г.

В США опасаются, что Украина может проиграть войну. Американцы придерживаются консервативной стратегии: ВСУ должны удерживать территории, наращивать силы и запасы, пишет газета The New York Times.

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Украинские военные на тренировке в Киевской области
Украинские военные на тренировке в Киевской областиФото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

После неудавшегося контрнаступления украинской армии текущим летом США готовят новый военный план для Украины, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times в понедельник, 11 декабря. По ее данным, с этой целью в Украину отправляется американский генерал, который проведет там "значительное время". Со ссылкой на американских и украинских военных издание также сообщает, что в течение месяца будут разработаны детали новой стратегии в серии военных игр, которые планируется провести в немецком Висбадене.

NYT: В Киеве не осознают, насколько нестабильно финансирование войны

В Вашингтоне опасаются, что Киев может проиграть войну без новой стратегии и дополнительного финансирования. По словам американских чиновников, в ВСУ и руководстве Украины многие исходят из нереалистичных ожиданий о военных поставках США, прося "миллионы снарядов из западных запасов, которых не существует", и не осознают, насколько "нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США". 

По данным газеты, американские официальные лица считают, что Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом. Они также опасаются, что без изменения стратегии 2024 год может быть сродни 1916 году - самому смертоносному году Первой мировой войны, когда тысячи людей погибли, а линия фронта почти не изменилась.

Украина должна удерживать территории и копить силы

Как утверждает газета, американцы придерживаются консервативной стратегии, в рамках которой Украина должна удерживать территории и в течение 2024 года наращивать силы и запасы вооружений за счет развития собственного  производства.

Часть американских военных считают, что эта стратегия улучшит самодостаточность Украины, обеспечит ей безопасность и даст возможность отразить любое новое российское наступление. "Цель - создать достаточно реальную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году", - суммирует NYT слова источников.

В то же время украинцы изучают стратегию, основанную на нанесении ударов в российском тылу,  пишет издание, приводя в качестве примера осенние атаки объектов в Крыму. Украинская сторона ищет креативные способы вывести Россию из равновесия посредством ударов по оружейным заводам, складам оружия и поездам с боеприпасами, рассказали собеседники NYT.

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