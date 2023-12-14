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Владимир Зеленский призвал ЕС не дать Путину "победу года"

Сергей Гуща
14 декабря 2023 г.

Президент Украины призвал лидеров ЕС решить начать переговоры с Киевом о вступлении в Евросоюз. По словам Зеленского, в противном случае Путин использует это против всей Европы.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: PIC ONE/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Европейского Союза одобрить решение начать переговоры с его страной о вступлении в ЕС. В обнародованном в четверг, 14 декабря, видеообращении к участникам саммита ЕС, который в этот день открылся в Брюсселе, Зеленский обратился к главам государств и правительств европейских стран с просьбой не дать России шанс использовать нерешительность Европы в отношении Украины. "Никто не хочет, чтобы Европу считали неспособной принимать решения, которые она сама подготовила", - сказал украинский президент. Он отметил, что Украина выполнила рекомендации Еврокомиссии, приняв соответствующие законы.

Зеленский: Европа должна победить

"Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит из Брюсселя пас в виде негатива по отношению к Украине. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую и единственную победу года", - заявил Зеленский. По его словам, Европа должна победить, договоренности должны соблюдаться, а слова должны иметь значение.

Против начала переговоров с Украиной выступает Венгрия. Накануне Еврокомиссия разблокировала 10 млрд евро, которые были заморожены Брюсселем из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. Таким образом в руководстве ЕС надеются, что венгерский премьер Виктор Орбан не будет препятствовать открытию переговоров с Киевом о присоединении к Евросоюзу.

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