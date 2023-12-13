Страны Северной Европы призвали к долгой поддержке Украины

"Украина не может защищаться от России только словами. Войну не выиграть без оружия", - говорится в письме лидеров пяти стран Северной Европы.

Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия призвали союзников Украины объединиться против "незаконной и аморальной" войны России. "В условиях продолжающейся агрессивной войны России нам необходимо удвоить нашу приверженность долгосрочной политической, финансовой, военной и дипломатической поддержке Украины", - говорится в совместном письме лидеров стран Северной Европы, опубликованном в газете Financial Times в среду, 13 декабря.

Подписи под ним поставили президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Швеции Ульф Кристерссон и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

Они предупредили, что сейчас - "критический момент" для Украины, для Европы и для глобальной безопасности, поэтому ослаблять поддержку - "не вариант". "Россия стремится использовать разногласия. Мы должны продолжать выступать единым фронтом против незаконной и аморальной войны России, как мы это делали после вторжения, - говорится в документе. - В противном случае мы рискуем, что в мире будет меньше свободы и безопасности на десятилетия, если не на поколения, вперед".

Без оружия "войну не выиграть"

Лидеры пяти стран Северной Европы со своей стороны обязались продолжать всестороннюю помощь Украине. "Украина не может защищаться от России только словами. Войну не выиграть без оружия, - подчеркнули авторы письма.

"Чтобы Украина могла защитить свою территорию и обеспечить безопасность своих международно признанных границ, мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать Украине всестороннюю помощь, включая экономическую и военную поддержку, первоочередную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского общества, когда позволят условия", - пишут они.

Зеленский прибыл с визитом в Осло

Президент Украины Владимир Зеленский утром 13 декабря прибыл с необъявленным визитом в столицу Норвегии Осло. В рамках второго саммита Украина - Северная Европа были запланированы переговоры с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции, сообщил Зеленский в Telegram-канале. В программе визита, по его словам, значились также аудиенция у короля Норвегии Харальда V, посещение норвежского парламента, встречи с местными политиками и предпринимателями.

Последний раз Зеленский встречался с лидерами стран Северной Европы на саммите в Хельсинки в мае 2023 года. Как сообщила канцелярия президента Финляндии, саммит в Осло является продолжением данного формата. По информации норвежских СМИ, это первый визит украинского президента в Норвегию.

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