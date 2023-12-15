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ЕС в январе проведет саммит о выделении Украине 50 млрд евро

Сергей Ромашенко
15 декабря 2023 г.

По словам руководства Евросоюза, выделить Киеву новый пакет помощи готовы все страны ЕС, кроме Венгрии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила, что решение о помощи примут и без участия Венгрии.

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Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен и Шарль МишельФото: European Union

Европейский Союз в начале 2024 года проведет внеочередной саммит, чтобы принять решение выделить Украине новый пакет финансовой помощи объемом 50 млрд евро, сообщили в пятницу, 15 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Этот пакет планировалось одобрить на только что завершившемся саммите ЕС в Брюсселе, но сделать этого не удалось из-за вето, наложенного Венгрией. Теперь будет предпринята новая попытка переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку решение должно быть принято единогласно. Мишель подчеркнул, что остальные 26 стран ЕС готовы выделить Украине новый многомилиардный пакет помощи.

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В то же время Урсула фон дер Ляйен не исключила, что в случае дальнейшего сопротивления Венгрии новый пакет помощи Киеву может быть одобрен и без согласия Будапешта. "Мы, конечно, интенсивно работаем над решением, которое поддержат все 27 государств ЕС, но необходимо рассмотреть и возможные альтернативы", - отметила она.

Со своей стороны Шарль Мишель сообщил, что при необходимости новый пакет помощи Украине может быть согласован на уровне межгосударственных договоренностей за рамками бюджета ЕС.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 стран-членов приняли решение начать переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу, воспользовавшись для этого временным отсутствием Орбана в зале заседаний.

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