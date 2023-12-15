ЕС в январе проведет саммит о выделении Украине 50 млрд евро

По словам руководства Евросоюза, выделить Киеву новый пакет помощи готовы все страны ЕС, кроме Венгрии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила, что решение о помощи примут и без участия Венгрии.

Европейский Союз в начале 2024 года проведет внеочередной саммит, чтобы принять решение выделить Украине новый пакет финансовой помощи объемом 50 млрд евро, сообщили в пятницу, 15 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Этот пакет планировалось одобрить на только что завершившемся саммите ЕС в Брюсселе, но сделать этого не удалось из-за вето, наложенного Венгрией. Теперь будет предпринята новая попытка переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку решение должно быть принято единогласно. Мишель подчеркнул, что остальные 26 стран ЕС готовы выделить Украине новый многомилиардный пакет помощи.

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В то же время Урсула фон дер Ляйен не исключила, что в случае дальнейшего сопротивления Венгрии новый пакет помощи Киеву может быть одобрен и без согласия Будапешта. "Мы, конечно, интенсивно работаем над решением, которое поддержат все 27 государств ЕС, но необходимо рассмотреть и возможные альтернативы", - отметила она.

Со своей стороны Шарль Мишель сообщил, что при необходимости новый пакет помощи Украине может быть согласован на уровне межгосударственных договоренностей за рамками бюджета ЕС.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 стран-членов приняли решение начать переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу, воспользовавшись для этого временным отсутствием Орбана в зале заседаний.

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