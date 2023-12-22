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Минюст ФРГ: Не будем принуждать украинцев к военной службе

Александр Дельфинов
22 декабря 2023 г.

Если Украина захочет призвать в армию покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, заявил Марко Бушман.

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Министр юстиции ФРГ Марко Бушман на трибуне бундестага
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман на трибуне бундестагаФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

В Германии не станут принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann), которого в пятницу, 22 декабря, цитирует dpa. По словам главы германского Минюста, "заставлять людей исполнять военную повинность или проходить военную службу против их воли - это не наш случай".

Как подчеркнул Бушман, представляющий в действующем правительстве Германии либеральную Свободную демократическую партию (СвДП), если власти Украины захотят призвать в армию покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев.

"Для меня непредставимо, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что, согласно нашей конституции, граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", - отметил министр. Он также сказал, что власти ФРГ стремятся создать такие условия для беженцев от военных действий в Украине, чтобы как можно большее их количество поскорее получили работу и не жили на социальные пособия.

Мобилизация украинцев из-за рубежа?

Ранее, 21 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданиям Bild, Welt TV и Politico заявил, что в поисках новых солдат для оборонительной войны против России украинские власти намерены с будущего года призвать из запаса на военную службу мужчин-украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, находящихся за границей, в том числе в ФРГ. По словам Умерова, речь идет о приглашении явиться на призывные пункты, а тем, кто откажется, могут грозить санкции.

В тот же день в министерстве обороны Украины фактически дезавуировали слова Умерова, заявив, что "на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы". По словам начальника управления прессы и информации украинского Минобороны Иллариона Павлюка, Умеров в целом говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии. 

Между тем в Германии появились разные реакции на заявление Умерова. Так, вице-председатель фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Йохан Вадепул (Johann Wadephul) в эфире телеканала Welt заявил, что следует поддержать "настойчивый моральный призыв" украинского Минобороны, не уточнив, каким образом должна быть оказана такая поддержка. Однако, по его словам, украинцы, оказавшиеся в Германии, "находятся здесь, потому что там идет война, и они просто обязаны внести свой вклад в то, чтобы эта война закончилась".

В Киеве хотя призвать в ВСУ до полумиллиона человек

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил, что Украина намерена привлечь на военную службу дополнительные 450-500 тысяч человек. Он сообщил о подготовке соответствующего законопроекта, который затем поступит на рассмотрение Верховной рады.

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