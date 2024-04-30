Электронный призыв в РФ. Кого коснется и как будет работать

Правительство России опубликовало постановление о том, как с 1 ноября 2024 года будет работать электронный призыв. DW объясняет, кого он коснется и что делать при получении электронной повестки.

Через год после подписания президентом России Владимиром Путиным закона об электронных повестках правительство опубликовало постановление о создании и принципах работы единого реестра воинского учета - фактически полную инструкцию того, как будет работать новая система и что ждет россиян с 1 ноября 2024 года, когда реестр заработает.

К осеннему призыву министерство цифрового развития должно завершить создание реестра и передать его Минобороны РФ, которое уже и будет пользоваться одной из самых полных баз данных о россиянах. DW рассказывает, как будет работать система электронного призыва, какие важные нюансы есть в новых правилах, в том числе для россиян, живущих за границей, и что делать в случае получения цифровой повестки.

Кто попадет в реестр

В реестр до 31 октября 2024 года будут загружены данные обо всех гражданах России, уже стоящих и подлежащих постановке на воинский учет, а также тех, кто еще на учете не стоит, но обязан это сделать. Юристы подчеркивают: закон и постановление касаются вручения любых повесток, как для срочной службы и уточнения данных воинского учета, так и в рамках мобилизации, указа о прекращении которой Путин не подписывал.

Эти данные будут браться из военкоматов. Указ об оцифровке их баз был подписан Путиным еще в ноябре 2022 года. Как рассказывали в Совфеде представители Минобороны, для этого используют различные базы данных, в том числе МВД, ФНС, ЗАГСов и пенсионных фондов.

В 2022 году министр обороны Сергей Шойгу оценивал мобилизационный ресурс России в 25 млн человек. Это означает, что в новой базе данных может быть собрана подробная информация по крайней мере о таком количестве людей.

В постановлении правительства перечислены все данные о человеке, которые будут храниться в реестре - в общей сложности 50 строк. Помимо основных паспортных данных, туда войдет информация о фактическом месте жительства, сведения о членах семьи, о других гражданствах и видах на жительство, пересечениях границы (даты выезда и въезда в Россию), о работе, образовании, здоровье, данные о налогах и бизнесе (ИП и самозанятость), уголовных и административных делах, водительских правах, имуществе и прочая информация.

Когда повестка будет считаться врученной и как узнать о ней

До принятия в прошлом году нового закона любая повестка должна была вручаться гражданину лично, что давало возможность людям избегать встречи с военкомами, например, проживая не по адресу, где человек прописан. Позднее к личному способу вручения добавилась опция отправки заказным письмом. Скрыться же от повестки станет фактически невозможно как раз из-за начала работы нового реестра.

С 1 ноября каждая повестка будет регистрироваться в электронном реестре военнообязанных и уже оттуда направляться на портал "Госуслуг" - она будет считаться врученной в день попадания в личный кабинет на "Госуслугах". Но даже если у человека нет аккаунта, он не прочитал уведомление или не получил бумажную повестку, она все равно будет считаться врученной - через неделю после ее регистрации в реестре, который заработает с 1 ноября 2024 года.

Как сказано в постановлении, после авторизации через "Госуслуги" военнообязанный сможет просматривать данные о себе в "Едином реестре воинского учета" и "Реестре повесток" и проверять, получил ли он повестку. В случае игнорирования вызова в военкомат, на военнообязанного автоматически будут наложены серьезные ограничения.

Какие запреты появятся с 1 ноября за неявку по повестке

В тот же день, когда повестка станет считаться врученной, человеку будет запрещен выезд за границу. Запрет на выезд за границу будет вводиться только в отношении людей в возрасте от 18 до 30 лет, получивших повестку на срочную службу, а не тех, кто будет вызван в рамках мобилизации, подчеркивает юрист "Первого отдела" Максим Оленичев. Впрочем, эксперты из "Военных адвокатов " указывают, что до формирования правоприменительной практики среди юристов идет спор о том, распространяется ли такой запрет исключительно на призывников срочной службы или же на всех военнообязанных.

Мобилизация в России в сентябре 2022 года Фото: Alexey Malgavko/REUTERS

Другие санкции за игнорирование повестки, которые будут распространяться уже на все вызовы в военкомат, указаны в подписанном Путиным год назад законе. Через 20 дней после "вручения", если человек не придет в военкомат, ему будет запрещено совершать сделки с недвижимостью и транспортом, управлять транспортными средствами, брать кредиты и займы, регистрироваться в качестве самозанятого или ИП.

Как отмечают юристы из организации "Военные адвокаты", ни законом, ни постановлением правительства не предусмотрены какие-либо ограничения для уже зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Неясным остается возможность запрета уклонистам брать кредиты. Банки не вошли в список тех, кто может проверять, получил ли человек повестку, хотя фактически должны принимать решение на основании этих данных. Кредитные организации еще в прошлом году просили дать им доступ к этой информации , однако этого, судя по опубликованному постановлению, не произошло, отмечают "Военные адвокаты". Каким образом будут приниматься решения об отказе в кредитах, неясно.

Решение об ограничениях будет приниматься автоматически. Доступ к этим данным получат все ответственные за введение запретов и поиск уклонистов ведомства: в том числе ФСБ, МВД, ФНС и другие.

Появятся ли ограничения для россиян, живущих за границей?

В вопросах получения консульских услуг за пределами России возникает правовая коллизия, отмечает юрист "Первого отдела" Оленичев. При получении загранпаспорта в России (за это отвечает МВД) или за границей (прерогатива МИД) основанием для отказа служит как раз запрет на выезд за границу, указанный в статье 15 ФЗ "О порядке въезда и выезда из РФ" - это, например, доступ к гостайне. Дело в том, что запрет на выезд из-за получения повестки на срочную службу, регулируется другой статьей - 15.1 ФЗ , специально принятой под новый закон "об электронных повестках".

Отказы в выдаче загранпаспортов и для МВД в России, и для МИД за границей, по-прежнему регулируются лишь статьей 15 ФЗ , подчеркивает Оленичев. Несмотря на это, МИД и МВД, вероятно, по аналогии будут отказывать в выдаче уклонистам загранпаспортов, ссылаясь и на новую статью 15.1, рассуждает юрист.

По той же аналогии, вероятно, будут предоставляться различные консульские услуги. Сейчас диппредставительства РФ могут отказать в услуге или даже изъять у гражданина загранпаспорт, если ему запрещен выезд за границу по некоторым основаниям из 15-й статьи. О новой статье 15.1 речи в правилах оформления загранпаспортов не идет. То есть, формально оснований изъять загранпаспорт или отказать в услуге человеку за границей, который не явился по повестке на срочную службу, нет. Но, подчеркивает Оленичев, МИД может по аналогии применить статью 15.1 и сделать это. "Нормативно это пока не урегулировано, поэтому стоит следить за практикой", - призывает юрист.

Какие еще последствия за неявку и что делать призывникам?

Административная ответственность за неисполнение обязанностей по воинскому учету регулируется Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). За неисполнение обязанностей по воинскому учету предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей в зависимости от статьи.

Уголовная ответственность может наступить при условиях, расписанных в отдельном Постановлении пленума Верховного суда . Это, в том числе, неоднократная неявка по повестке или самовольное оставление сборного пункта. По сути, административная ответственность наступает за просто неявку, а уголовная - за уклонение от призыва, резюмирует Оленичев. За "уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" (Статья 328 УК РФ ) предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Эта статья не распространяется на мобилизацию.

Правозащитники признают: реестр закроет лазейки для уклонения от призыва, а в случае корректной его работы, скрыться от последствий будет крайне сложно. Юрист "Первого отдела" Максим Оленичев рекомендует, в первую очередь, не создавать личные кабинеты в реестре повесток, изучить основания для отсрочек и заранее, а не в рамках призыва, пройти медицинское освидетельствование, чтобы в частном порядке выявить наличие таких заболеваний. Если призыва на срочную службу не избежать, можно подать заявление на альтернативную гражданскую службу. Чтобы подготовиться к различным запретам после получения повестки, у человека фактически будет лишь 20 дней, констатирует Оленичев.

"Лазеек практически не осталось для тех людей, кто здоров, не имеет оснований для отсрочек и освобождения от призыва. Новые правила значительно осложнят жизнь людей, которых государство захочет призвать на военную службу. Поэтому важно заранее подобрать все документы о наличии у вас отсрочек или освобождения от военной службы", - подчеркивает юрист.