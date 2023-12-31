В России вступило в силу повышение призывного возраста

В армию РФ с 1 января 2024 года начнут призывать мужчин от 18 до 30 лет. Ранее максимальный возраст призывников составлял 27 лет. Под призыв попадут на 2 млн больше россиян.

В понедельник, 1 января, в Российской Федерации вступили в силу изменения в области воинского учета, предусматривающие повышение призывного возраста - это означает, что в армию начнут призывать мужчин в возрасте от 18 и до 30 лет.

Согласно подсчетам экспертов, такое изменение сможет увеличить количество подпадающих под военный призыв граждан РФ на 2 млн человек. До сих пор максимальный возраст призывников составлял 27 лет.

Поправки в законодательство

Государственная дума РФ приняла соответствующие поправки в законодательство в третьем чтении 25 июля 2023 года. В изначальной версии документа предполагалось, что одновременно будет повышен и нижний порог - с 18 лет до 21 года. Но в июле глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объявил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, а поднимут лишь верхнюю границу.

Позже, 24 ноября, правительство России утвердило постановление о приведении в соответствие нормативной базы в области воинского учета с изменениями в законодательство, принятыми парламентом.

Изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце 2022 года. Предполагалось, что менять границы призывного возраста будут поэтапно, но в результате от какого бы то ни было переходного срока власти РФ отказались.

Смотрите также: