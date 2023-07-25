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Госдума повысила призывной возраст россиян до 30 лет

Ольга Лебедева
5 ч. назад

Нижняя палата парламента РФ в третьем чтении приняла поправки к законопроекту о повышении призывного возраста. Они предполагают призыв россиян 18-30 лет в армию уже с 1 января 2024 года.

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Заседание Госдумы (фото из архива)
Заседание Госдумы РФ (фото из архива)Фото: The State Duma/AP/picture alliance

Государственная дума РФ во вторник, 25 июля, в третьем чтении приняла поправки к законопроекту о повышении призывного возраста. В соответствии с ними, призывать в армию в России будут с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года. Ранее в этот же день поправки прошли через голосование во втором чтении.

Первоначально предполагалось, что повысят как нижний, так и верхний предел призывного возраста, но, согласно тексту документа, рамки призывного возраста просто расширят. Переходный период, о котором ранее говорил Картаполов, не предусмотрен.

Под призыв попадут на 2 млн больше россиян

При расширении границ призывного возраста под призыв попадут на 2 млн человек больше, чем при сохранении нынешних рамок с 18 до 27 лет, - до 9,14 млн человек, подсчитал научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов. В свою очередь демограф Алексей Ракша отмечает, что с учетом погрешностей данных переписи 2021 года на начало 2023 года в России было 6,5 млн мужчин в возрасте от 21 до 29 лет. При расширении возрастных рамок призыва число потенциальных призывников вырастет на 2,2 млн человек, подсчитал Ракша.

Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет был одобрен Госдумой в первом чтении в середине июня. Из этой версии документа следовало, что одновременно будет повышен и нижний порог - с 18 лет до 21 года. В июле глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объявил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, а поднимут лишь верхнюю границу и в армию будут призывать с 18 до 30 лет. Сейчас же он обосновал новые поправки тем, что "демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса".

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