  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин (фото из архива, Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/dpa/picture alliance)Фото: Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Путин подписал закон об электронных повестках

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток подписан президентом РФ.

https://p.dw.com/p/4Q7cH

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Документ опубликован в пятницу, 14 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Реестр формируется военкоматами на основании сведений государственного информационного ресурса.

Повестки могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".

Повестка считается врученной по истечении семи дней с размещения в реестре

Если повестка не вручена письменно или электронно, она считается врученной по истечении семи дней с даты размещения в реестре.

Не явившимся в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки грозят ограничения. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита.

Подлежащие призыву на военную службу не смогут выехать из России со дня получения повестки до явки в военкомат.

Против голосовала только Людмила Нарусова

Призывники, не получившие повестку, обязаны в двухнедельный срок с начала следующего призыва лично явиться в военкомат.

В реестр воинского учета внесут личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, информацию об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Создаст реестр Минцифры, управлять им будет Минобороны РФ.

Ранее, 12 апреля, поправки в закон одобрил Совет Федерации. За проголосовали 163 сенатора, против - только Людмила Нарусова.

Подписан закон, снижающий срок признания военнослужащего без вести пропавшим

Путин также подписал закон, который снижает срок признания военнослужащего без вести пропавшим с 12 до 6 месяцев. Согласно документу, для признания военного погибшим достаточно заявления командира. Еще один подписанный Путиным законопроект упрощает порядок получения справки о смерти в ходе военной службы.

Агентство Bloomberg писало в конце марта, что РФ планирует набрать для ведения войны с Украиной 400 000 контрактников.

Весенний призыв проходит в России с 1 апреля по 15 июля и коснется россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста внесен в Госдуму, но пока не принят.

Адвокат Иван Павлов в подкасте "DW Новости Шоу" пояснил, что шансы граждан РФ избежать призыва "оказались серьезно урезаны" и "единственная возможность - это как можно быстрее уехать, но времени остается очень мало".

Смотрите также:

В Европе возмущены жестоким видео казни пленного

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Визы для россиян и мобилизация: почему немцы не дают шенген мужчинам, подлежащим призыву. DW Новости

Визы для россиян и мобилизация: почему немцы не дают шенген мужчинам, подлежащим призыву. DW Новости

По оценкам правозащитников, Германия на фоне войны могла выдать около полутора тысяч гуманитарных виз россиянам. Но чтобы их получить, нужно было предоставить веские основания.
7 ч. назад34:40 мин.
external

Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину? | Ток-шоу "В самую точку"

Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину? | Ток-шоу "В самую точку"

Первого апреля начался весенний призыв. На срочную службу отправят 147 тысяч человек. Еще 400 тысяч Минобороны хочет привлечь за счет контрактников, сообщает британская разведка. Для этого набирает обороты кампания по вербовке добровольцев. А в некоторых регионах через портал "Госуслуги" начали рассылать электронные повестки "для проверки учетных данных". Кого еще коснется скрытая мобилизация?
Политика7 апреля 2023 г.44:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Последствия российского обстрела жилых домов в Славянске

Россияне обстреляли жилые многоэтажки в Славянске

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - молодой человек стоит на скале и держит над головой стопку бумаг с надписью "Top Secret", из этой пачки повсюду разлетаются листки бумаги.

Секретные документы Пентагона: что привело к утечке

Секретные документы Пентагона: что привело к утечке

Политика11 ч. назад
Последствия российского обстрела жилых домов в Славянске

Удар по Славянску и другие события 415-го дня войны

Удар по Славянску и другие события 415-го дня войны

Конфликты4 ч. назад
Сотрудники ФБР задерживают обвиняемого в публикации разведданных США Джека Т., 13 апреля 2023 года

Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США

Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США

Политика9 ч. назад
Украинские временно перемещенные лица в Харькове получают помощь, 14 февраля 2023 года

В каких странах больше всего украинских беженцев

В каких странах больше всего украинских беженцев

Миграция22 ч. назад
Задержание подозреваемого в утечках Пентагона

Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

Конфликты13 апреля 2023 г.
Самолет в небе

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Экономика и бизнес13 апреля 2023 г.
На главную страницу