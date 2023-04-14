Путин подписал закон об электронных повестках

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Документ опубликован в пятницу, 14 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Реестр формируется военкоматами на основании сведений государственного информационного ресурса.

Повестки могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".

Повестка считается врученной по истечении семи дней с размещения в реестре

Если повестка не вручена письменно или электронно, она считается врученной по истечении семи дней с даты размещения в реестре.

Не явившимся в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки грозят ограничения. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита.

Подлежащие призыву на военную службу не смогут выехать из России со дня получения повестки до явки в военкомат.

Против голосовала только Людмила Нарусова

Призывники, не получившие повестку, обязаны в двухнедельный срок с начала следующего призыва лично явиться в военкомат.

В реестр воинского учета внесут личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, информацию об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Создаст реестр Минцифры, управлять им будет Минобороны РФ.

Ранее, 12 апреля, поправки в закон одобрил Совет Федерации. За проголосовали 163 сенатора, против - только Людмила Нарусова.

Подписан закон, снижающий срок признания военнослужащего без вести пропавшим

Путин также подписал закон, который снижает срок признания военнослужащего без вести пропавшим с 12 до 6 месяцев. Согласно документу, для признания военного погибшим достаточно заявления командира. Еще один подписанный Путиным законопроект упрощает порядок получения справки о смерти в ходе военной службы.

Агентство Bloomberg писало в конце марта, что РФ планирует набрать для ведения войны с Украиной 400 000 контрактников.

Весенний призыв проходит в России с 1 апреля по 15 июля и коснется россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста внесен в Госдуму, но пока не принят.

Адвокат Иван Павлов в подкасте "DW Новости Шоу" пояснил, что шансы граждан РФ избежать призыва "оказались серьезно урезаны" и "единственная возможность - это как можно быстрее уехать, но времени остается очень мало".

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