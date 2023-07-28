  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Совфед одобрил запрет на выезд из РФ после вручения повестки

Сергей Ромашенко
52 мин. назад

Согласно закону, запрет начинает действовать со времени вручения гражданину повестки. В документе подчеркивается, что это - временная мера для обеспечения явки в военкомат.

https://p.dw.com/p/4UVga
На призывном пункте в аннексированном Крыму
На призывном пункте в аннексированном КрымуФото: Sergei Malgavko/Tass/IMAGO

Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - в пятницу, 28 июля, одобрила закон о запрете на выезд из России для граждан с момента вручения им повестки. В документе указывается, что запрет на выезд за границу - временная мера для обеспечения явки в военкомат.

Запрет на выезд из России начинает действовать с момента появления повестки в реестре. Решение о запрете на выезд призывника из страны будет оформлять военный комиссариат в день направления ему повестки.

Единый реестр воинского учета

25 июля депутаты Госдумы предложили внести данную поправку в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. В апреле Госдума приняла закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках, Совфед его одобрил.

Впредь повестки будут вручаться не только лично или через работодателя, но и в электронной форме. Юридическая сила у всех повесток будет одинаковой. Электронные повестки будут считаться врученными с момента их размещения на информационном ресурсе (реестре повесток), отправленные по почте - с момента доставки.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что реестр повесток заработает к осеннему призыву.

Одновременно с законопроектом о запрет на выезд призывников из России Совет Федерации РФ в пятницу одобрил законопроекты о расширении призывного возраста и об увеличении штрафов за неявку в военкомат.

За расширение границ призывного возраста проголосовали 159 сенаторов, один воздержался. Немедленный запрет на выезд призывникам поддержали 158 членов Совфеда. Против принятия законопроектов не проголосовал никто.

Смотрите также:

Истории уклониста и дезертира из армии РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как дезертиры и уклонисты из России скрываются за границей. Репортаж DW

Как дезертиры и уклонисты из России скрываются за границей. Репортаж DW

Осенью 2023 года, после объявления мобилизации, РФ покинули сотни тысяч молодых мужчин и членов их семей. Выезжали, как правило, в безвизовые страны, в том числе Казахстан и Грузию. Часть из тех, кому повестки так и не пришли, в итоге вернулись. Но многим уклонистам и дезертирам грозит на родине уголовное преследование или отправка в армию. Поэтому они возвращаться не собираются.
Общество24 июля 2023 г.03:33 мин.
external

Повестки из всех щелей. Слухи о контрнаступлении. Вы все - иноагенты! - "Заповедник", выпуск 261, 23.04.23

Повестки из всех щелей. Слухи о контрнаступлении. Вы все - иноагенты! - "Заповедник", выпуск 261, 23.04.23

Кремль обсуждает утечку о контрнаступлении Украины. Машина для коронации Карла III. Без АЭС в Германии. Транзит украинского зерна через Польшу. Награда для Меркель. Иноагентство для каждого несогласного. Смотрите в 261-м выпуске "Заповедника"!
Политика23 апреля 2023 г.15:00 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Russland I Fernstraße Taganrog-Mariupol in der russischen Region Rostow
Трансляция

Ростовский губернатор: В Таганроге взорвалась ракета

Конфликты21 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурная планета Земля читает газету с заголовками о глобальном потеплении: "самый жаркий месяц в истории", "эра глобального кипения". Земля охвачена языками пламени.

Самый жаркий июль в истории: на что намекает погода?

Самый жаркий июль в истории: на что намекает погода?

Климат5 ч. назад
Российские призывники

Шульман: В РФ идет подготовка ко второй волне мобилизации

Шульман: В РФ идет подготовка ко второй волне мобилизации

Политика12 ч. назад
Судно-автовоз Fremantle Highway горит в Северном море

В Северном море горит сухогруз с тремя тысячами автомобилей

В Северном море горит сухогруз с тремя тысячами автомобилей

Общество23 ч. назад7 фото
Ольга Тихомирова и Лола Тагаева

Армия Украины идет на прорыв. DW Шоу

Армия Украины идет на прорыв. DW Шоу

Политика24 ч. назад61:16 мин.
Сторонники путчистов в столице Нигера Ниамее подняли российские флаги

Что стоит за переворотом в Нигере и чем это грозит региону

Что стоит за переворотом в Нигере и чем это грозит региону

Политика12 мин. назад
Еврейское кладбище в городе Вормсе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц

Что в Германии сделают с еврейскими кладбищами

Что в Германии сделают с еврейскими кладбищами

Культура2 ч. назад
На главную страницу