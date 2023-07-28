Совфед одобрил запрет на выезд из РФ после вручения повестки

Согласно закону, запрет начинает действовать со времени вручения гражданину повестки. В документе подчеркивается, что это - временная мера для обеспечения явки в военкомат.

Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - в пятницу, 28 июля, одобрила закон о запрете на выезд из России для граждан с момента вручения им повестки. В документе указывается, что запрет на выезд за границу - временная мера для обеспечения явки в военкомат.

Запрет на выезд из России начинает действовать с момента появления повестки в реестре. Решение о запрете на выезд призывника из страны будет оформлять военный комиссариат в день направления ему повестки.

Единый реестр воинского учета

25 июля депутаты Госдумы предложили внести данную поправку в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. В апреле Госдума приняла закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках, Совфед его одобрил.

Впредь повестки будут вручаться не только лично или через работодателя, но и в электронной форме. Юридическая сила у всех повесток будет одинаковой. Электронные повестки будут считаться врученными с момента их размещения на информационном ресурсе (реестре повесток), отправленные по почте - с момента доставки.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что реестр повесток заработает к осеннему призыву.

Одновременно с законопроектом о запрет на выезд призывников из России Совет Федерации РФ в пятницу одобрил законопроекты о расширении призывного возраста и об увеличении штрафов за неявку в военкомат.

За расширение границ призывного возраста проголосовали 159 сенаторов, один воздержался. Немедленный запрет на выезд призывникам поддержали 158 членов Совфеда. Против принятия законопроектов не проголосовал никто.

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