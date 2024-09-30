Бюджет России на 2025 год или Кому в войну жить хорошо

Производство танков в Нижнем Тагиле Фото: Vladislav Burnashev/dpa/TASS/picture alliance

Российские власти изо всех сил стараются замаскировать дальнейшую милитаризацию национального бюджета, но происходящее, похоже, не устраивает даже многих сотрудников самого правительства. В распоряжении Bloomberg оказались документы, из которых следует, что 40% бюджета, отправленного в Госдуму, это военные расходы, а еще 30% - засекречены. То есть, вероятнее всего, тоже связаны с войной и агрессией против Украины. Кому же предназначается львиная доля этих денег?

Ничего кроме войны?

Следует сразу оговориться, что речь идет не только о расходах на вооружения или солдат. В эти 40% бюджета 2025 года войдут также ассигнования на полицию и спецслужбы. То есть, на борьбу с инакомыслием.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Теракты последних лет и рост преступности, особенно увеличение числа нападений с применением огнестрельного оружия, что власти пытаются списать на мигрантов, свидетельствуют о том, что спецслужбы и репрессивные органы заняты, в первую очередь, войной и борьбой с оппозицией, криминал отошел для них на второй план. И это не говоря о том, что Росгвардия в начале войны непосредственно участвовала в боевых действиях, а сейчас ее подразделения вахтовым методом работают, как раньше это было в Чечне, на оккупированных украинских территориях. Без жестких репрессий протесты, скорее всего, уже выросли бы в серьезное антивоенное движение.

Что можно сказать о еще примерно 30% расходов российского бюджета-2025? Это закрытые статьи, но большая их часть традиционно связана с армией, спецслужбами, военной наукой. И это больше, чем запланировано на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.

Показательно, кстати, что российские власти, которые очень любят символику, решили представить новый милитаристский проект бюджета во вторую годовщину аннексии четырех частично оккупированных украинских областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Сразу понятно, куда пойдет большая часть денег.

Бизнес на крови

По балансу расходных статей бюджета понятно, что российским врачам или учителям не следует рассчитывать на прибавку к жалованию. Их доходы, с учетом инфляции, продолжат снижаться. Причем инфляция, скорее всего, будет ускоряться, а не замедляться. Об это говорят как данные зарубежных аналитиков, так и действия российского Центробанка.

Как минимум не снизятся, а, может быть, даже увеличатся заработки наемников, которые сейчас составляют, пожалуй, костяк российской армии, воюющей против Украины. Рост выплат тем, кто впервые заключает контракт с Минобороны, а также зарплаты военным сейчас почти не растут, но долго так продолжаться не может.

Кремль все еще не готов принять политическое решение о проведении новой мобилизации, чтобы получить почти "бесплатных" солдат, рискуя ростом социального недовольства. Более вероятно, что ему придется искать новые способы стимуляции военных, в первую очередь, финансовые, потому что "патриотические настроения" и "рост числа добровольцев", это мифы, в которые не верят даже сами российские пропагандисты.

Практически наверняка будут расти в следующим году и доходы работников военной промышленности - от работников госкорпорации "Ростех", до индивидуальных предпринимателей, клепающих снарядные ящики или армейские фляжки. Вырастут доходы и у тех, кто, несмотря на все банковские трудности, сумеет продолжить импорт из Китая продукции двойного - то есть, в российских реалиях - военного, назначения.

Но тут уже речь скорее о среднем и крупном бизнесе. Крупный, близкий к Кремлю бизнес, в целом, как показывают независимые оценки, неплохо зарабатывает на войне, состояния этих людей второй год стабильно растут. Но это не столько частные военные производства, которых практически не осталось, а металлургия, снабжающая сталью военные заводы, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Даже пищевая промышленность, потому что "одеть, обуть и накормить" солдата остается главной проблемой российских властей.

Иллюзия благосостояния

Впрочем, между вершиной этой "пищевой пирамиды" войны и ее нижними слоями, теми, кто работает на заводах или убивает жителей соседней страны, есть существенная разница. Производителям гораздо легче корректировать цены с учетом инфляции. Рядовым же бенефициарам войны перепадает больше только тогда, когда россиян особо активно убивают на фронте, и власти резко ощущают очередной дефицит рабочих рук - тогда и у солдат, и у рабочих растут зарплаты.

Но эти шальные деньги разгоняют и инфляцию в условиях перегретой войной экономики. Так что в 2025 году доходы будут, конечно, расти у военных, полиции, эфэсбэшников, квалифицированных рабочих и инженеров и, конечно, крупного ассоциированного с путинским режимом бизнеса. Благосостояние постепенно продолжит перемещаться из крупных городов в моногорода, построенные вокруг еще советских военных заводов. Но явление это будет временным. В конце концов инфляция "съест" и эту прибыль от войны. Остальным бюджетникам, правда, придется, еще хуже.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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