Госдума РФ повысила подоходный налог

В России вводят прогрессивную шкалу налогов на доходы физических лиц. Власти заявляют, что повышение НДФЛ затронет лишь 3,2 процента работающих россиян.

Госдума РФ в среду, 10 июля, приняла в третьем чтении закон, вводящий прогрессивную шкалу налога для физических лиц (НДФЛ). Как сообщила пресс-служба российского парламента, "ставка НДФЛ не изменится для подавляющего большинства граждан. В отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13 процентов. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15 %, от 5 млн до 20 млн рублей - 18 %, от 20 млн до 50 млн рублей - 20 %. С дохода свыше 50 млн рублей придется платить 22 %".

В документе также отмечается, что повышенные ставки будут применяться только к сумме превышения дохода над заданными порогами. Власти заявляют, что повышение НДФЛ затронет лишь 3,2 процента работающих россиян.

Повышенная налоговая ставка не коснется выплат за участие во вторжении в Украину, северных надбавок и доходов от ценных бумаг, процентов по вкладам, дивидендам.

РФ рассчитывает получить от нового налога полтриллиона рублей

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. В минфине РФ полагают, что благодаря новой шкале налогов, бюджет РФ получит в 2025 году дополнительно 533 млрд рублей.

В России больше 20 лет действовала плоская шкала подоходного налога для граждан - 13 процентов. Её введение Владимир Путин называл одним из основных достижений российского правительства.