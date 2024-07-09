Дума приняла во 2-м чтении закон о прогрессивной шкале НДФЛ

По итогам второго чтения законодатели приняли в России прогрессивную шкалу подоходного налога со ставками от 13 до 22 процентов. Документ увеличивает выплаты для россиян, контролирующих иностранные компании.

Государственная дума России во вторник, 9 июля, приняла во втором, основном чтении законопроект о прогрессивной шкале подоходного налога (НДФЛ), передают российские СМИ. Поправки в Налоговый кодекс РФ подразумевают в том числе переход к ставкам НДФЛ от 13 до 22 процентов. За поправки в кодекс, которые в том числе устанавливают в России прогрессивную шкалу налогов, проголосовали 408 парламентариев, против не выступил никто, один человек воздержался.

Как следует из текста документа, базовая ставка подоходного налога в 13 процентов сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. 15 процентов будут платить при доходе до 5 млн рублей в год, 18 процентов - до 20 млн, 20 процентов - при доходе до 50 млн, доходы выше этой суммы будут облагаться по ставке 22 процента.

По оценкам Минфина РФ, дополнительные доходы бюджета от налоговых изменений в 2025 году могут составить 2,6 трлн рублей. По предварительным расчетам, основная нагрузка ляжет на компании (1,6 трлн рублей), а также на обеспеченных россиян с доходами от 2,4 млн в год.

Для участников агрессии против Украины предусмотрены льготы

Как отмечают СМИ, повышенная налоговая ставка не коснется выплат за участие во вторжении в Украину, в частности, мобилизованным, военнослужащим Росгвардии, сотрудникам полиции, ФСБ, противопожарной службы, ФСИН, Следственного комитета и прокурорам.

Исключение распространяется также на "северные надбавки" (доплаты тем, кто трудится на Крайнем Севере РФ. - Ред.) и доходы от ценных бумаг, процентов по вкладам, дивидендов и цифровых активов. На доходы от цифровых активов, обычно получаемых наиболее богатыми членами российского общества, ставка будет не выше 15 процентов.

В свою очередь налог на прибыль для владельцев иностранных компаний вырастет с 20 до 25 процентов. В настоящий момент они платят фиксированную сумму - 5 млн рублей за иностранный бизнес, и будут платить такую же за каждое юрлицо, но не выше 25 млн рублей суммарно.

Эпоха одного из "ключевых достижений" правительства Путина ушла

Так называемая плоская шкала подоходного налога в 13 процентов действовала в РФ более 20 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин называл ее одним из ключевых достижений его правления.

В 2020 году Путин подписал закон о повышении подоходного налога с 13 до 15 процентов для граждан с доходами выше 5 млн рублей. В этот раз введение прогрессивной шкалы было анонсировано сразу после президентских выборов, на фоне войны в Украине и резкого роста расходов на армию, ВПК и оборону.