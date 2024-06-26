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В РФ хотят увеличить госпошлину за развод в восемь раз

Ася Миллер
26 июня 2024 г.

Министерство финансов РФ предложило увеличить пошлину за расторжение брака до 5000 рублей, такую же сумму россиянам придется заплатить при смене имени или фамилии.

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Рублевые банкноты и монеты
Рублевые банкноты и монетыФото: Yelena Afonina/TASS/dpa/picture alliance

Министерство финансов России предложило увеличить размер ряда государственных пошлин, следует из опубликованного РБК в среду, 26 июня, текста поправок к налоговому законопроекту, который был принят Госдумой РФ в первом чтении.

В частности, Минфин предложил увеличить с 650 до 5000 рублей пошлину за расторжение брака. По данным Росстата, в 2023 году в России было зарегистрировано 683,7 тысячи разводов. Количество зарегистрированных браков с января по сентябрь 2023 года составило 724,3 тысячи. При этом разводы и браки зачастую сопровождаются сменой фамилии, пошлину за выдачу свидетельства о смене имени тоже решено повысить - с 1600 до 5000 рублей.

Увеличатся также пошлина за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств (с 650 до 700 рублей), и пошлина за выдачу утерянных документов, подтверждающих уровень квалификации (с 1300 до 2000 рублей). С 35 тысяч до 400 тысяч рублей вырастут пошлины для бизнеса за ходатайства в Федеральную антимонопольную службу. Такие ходатайства подаются при проведении крупных сделок: создании и реорганизации компаний, заключении соглашений о совместной деятельности и других.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Повышение налогов в России

Госдума РФ 20 июня одобрила в первом чтении пакет поправок, который вводит самое масштабное повышение налогов в истории России. Реформа предполагает введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. По расчетам Минфина, оно коснется 3,2 процента работающего населения страны.

После начала войны России против Украины в феврале 2022 года государственные расходы РФ значительно превосходят доходы. Дефицит бюджета России в 2022 и 2023 годах достиг примерно 68 млрд евро в перерасчете на единую европейскую валюту. Ожидается, что в текущем году дефицит составит около 17 млрд евро, то есть около 0,9 процента ВВП России.

Повышение налогов поможет РФ пополнить свои резервы. С начала войны резервы в Фонде национального благосостояния (ФНБ) сократились примерно наполовину, а ликвидные активы в последнее время составляли около 50 млрд евро. Деньги из фонда неоднократно использовались для компенсации дефицита бюджета.

 

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