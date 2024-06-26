В РФ хотят увеличить госпошлину за развод в восемь раз

В РФ хотят увеличить госпошлину за развод в восемь раз26 июня 2024 г.
Министерство финансов России предложило увеличить размер ряда государственных пошлин, следует из опубликованного РБК в среду, 26 июня, текста поправок к налоговому законопроекту, который был принят Госдумой РФ в первом чтении.
В частности, Минфин предложил увеличить с 650 до 5000 рублей пошлину за расторжение брака. По данным Росстата, в 2023 году в России было зарегистрировано 683,7 тысячи разводов. Количество зарегистрированных браков с января по сентябрь 2023 года составило 724,3 тысячи. При этом разводы и браки зачастую сопровождаются сменой фамилии, пошлину за выдачу свидетельства о смене имени тоже решено повысить - с 1600 до 5000 рублей.
Увеличатся также пошлина за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств (с 650 до 700 рублей), и пошлина за выдачу утерянных документов, подтверждающих уровень квалификации (с 1300 до 2000 рублей). С 35 тысяч до 400 тысяч рублей вырастут пошлины для бизнеса за ходатайства в Федеральную антимонопольную службу. Такие ходатайства подаются при проведении крупных сделок: создании и реорганизации компаний, заключении соглашений о совместной деятельности и других.
Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Повышение налогов в России
Госдума РФ 20 июня одобрила в первом чтении пакет поправок, который вводит самое масштабное повышение налогов в истории России. Реформа предполагает введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. По расчетам Минфина, оно коснется 3,2 процента работающего населения страны.
После начала войны России против Украины в феврале 2022 года государственные расходы РФ значительно превосходят доходы. Дефицит бюджета России в 2022 и 2023 годах достиг примерно 68 млрд евро в перерасчете на единую европейскую валюту. Ожидается, что в текущем году дефицит составит около 17 млрд евро, то есть около 0,9 процента ВВП России.
Повышение налогов поможет РФ пополнить свои резервы. С начала войны резервы в Фонде национального благосостояния (ФНБ) сократились примерно наполовину, а ликвидные активы в последнее время составляли около 50 млрд евро. Деньги из фонда неоднократно использовались для компенсации дефицита бюджета.