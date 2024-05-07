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России угрожают болезненные санкции ЕС в сфере поставок СПГ

Сергей Ромашенко
7 мая 2024 г.

Евросоюз до сих пор не применял санкции против российского бизнеса с СПГ. С принятием 14-го пакета санкций ЕС против российской агрессии в Украине это может измениться.

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Рорссийский танкер для транспортировки СПГ возле Сахалина
Рорссийский танкер для транспортировки СПГ возле СахалинаФото: Sergei Krasnoukhov/TASS/dpa/picture alliance

России впервые угрожают жесткие санкции Евросоюза против ее многомиллиардного бизнеса с поставками сжиженного природного газа (СПГ). Еврокомиссия планирует запретить использование гавани бельгийского Зебрюгге и других портов для транспортировки российского СПГ в третьи страны, сообщило во вторник, 7 мая, агентство dpa со ссылкой на дипломатов.

По словам собеседников агентства, эта мера должна привести к тому, что Россия из-за проблем с транспортировкой будет продавать меньше СПГ и соответственно получать меньше прибыли, которую можно использовать для финансирования агрессивной войны против Украины.

В настоящее время широко распространена практика, когда российские танкеры, предназначенные для судоходства в ледовитых морях, доставляют СПГ с сибирского полуострова Ямал в порты Евросоюза, где топливо перегружают на обычные танкеры, а затем отправляют дальше в третьи страны. Это позволяет российским танкерам-ледоколам совершать значительно больше рейсов.

Санкции не будут направлены против поставок СПГ в Евросоюз

Дипломаты уточнили, что запланированные санкции не будут направлены против российских поставок СПГ, предназначенных для самого Евросоюза. По их словам, это вызвано позицией ряда стран ЕС, которые, опасаясь за свою энергетическую безопасность, пока не готовы отказаться от российского газа. Кроме того, существует риск резкого роста цен на импорт газа из третьих стран, отметили они.

Как следует из обнародованного в конце минувшего года доклада Института энергетики и финансового анализа (IEEFA), только за первые три квартала 2023 года в Евросоюз поступило с Ямала около 16 млрд кубометров СПГ, из которых почти 3,2 млрд кубов были впоследствии переправлены в другие государства. Институт оценивает стоимость импортированного Евросоюзом российского СПГ за этот период в 12,5 млрд евро.

Дипломаты отмечают, что пока неясно, удастся ли Еврокомиссии заручиться поддержкой для введения санкций против транспортировки российского СПГ в третьи страны у всех 27 стран-членов Евросоюза.  

 

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