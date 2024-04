Почему ЕС все еще покупает российский газ?

Прошло уже более двух лет с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а российский газ все еще поступает в Европу. Хотя Евросоюз значительно сократил объем его импорта, голубое топливо из РФ все еще отапливает многие жилые дома в ЕС и используется промышленными предприятиями. Как следствие - увеличиваются доходы Кремля.

Когда началась война в Украине, европейские лидеры были вынуждены считаться с давно возникшей зависимостью как от российского газа, так и от нефти. Особой проблемой был именно газ, поскольку в 2021 году 34% этого вида топлива поступало в ЕС из России. Больше всего зависели от таких поставок страны Центральной и Восточной Европы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

Когда Брюссель предложил ввести на них запрет, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поспешил высказаться против. "Европа сознательно вывела поставки энергии из России из-под санкций. В настоящее время обеспечение Европы энергией, необходимой для тепло- и электроснабжения, работы транспорта и промышленности не может быть обеспечено никаким другим способом", - заявил он.

Российский президент Владимир Путин воспользовался этим. На протяжении 2022 года Россия сокращала экспорт газа в Европу. Европейские лидеры опасались возникновения энергодефицита той зимой. Эти опасения так и не оправдались, но, что очень важно, они означали, что ЕС так и не ввел санкции в отношении закупок российского газа. "Это никогда не входило в число санкций, - говорит в интервью DW Беньямин Хильгеншток (Benjamin Hilgenstock) из Киевской школы экономики. - Это было добровольное решение стран, причем разумное, - диверсифицировать источники получения голубого топлива и больше не подвергаться шантажу со стороны России".

Как СПГ из РФ заменил российский трубопроводный газ

Согласно данным Евросоюза, доля российского трубопроводного газа, импортируемого странами-членами ЕС, снизилась с 40% от общего объема импорта в 2021 году до примерно 8% в 2023-м. Однако с учетом сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого танкерами, она составила 15%. Ключом к снижению зависимости ЕС от газа из РФ стал рост закупок СПГ из США и Катара. Однако это невольно привело к резкому увеличению поставок на европейский рынок российского СПГ, продававшегося по более низким ценам.

По данным компании Kpler, Россия сейчас - второй по величине поставщик СПГ в ЕС. В 2023 году на ее долю пришлось 16% от общего импорта Евросоюзом этого вида топлива, что на 40% больше, чем в 2021-м. При этом объемы поставок в 2023 году несколько снизились по сравнению с 2022-м, однако данные за первый квартал 2024-го показывают, что они вновь выросли на 5% в сравнении с предыдущим годом. Самыми крупными импортерами были Франция, Испания и Бельгия. На них пришлось 87% СПГ, поступившего в ЕС в 2023 году.

Прекратить реэкспорт российского СПГ из ЕС

Однако большая часть этого СПГ не нужна европейскому рынку и перегружается в европейских портах, а затем реэкспортируется в третьи страны по всему миру, в результате чего некоторые государства и компании ЕС получают прибыль. "Много российского СПГ, поступающего в Европу, просто перегружается здесь, - поясняет Хильгеншток. - Так что это не имеет никакого отношения к газоснабжению Европы. Просто европейские компании зарабатывают деньги, содействуя экспорту российского СПГ".

Согласно недавнему отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA), в 2023 году чуть менее четверти европейского импорта СПГ из России (22 %) было переправлено на другие рынки. Петрас Катинас, аналитик из CREA, сообщил DW, что большая часть этого СПГ была продана в страны Азии.

Hoegh Esperanza, плавучая установка для хранения и регазификации газа, стоит на якоре во время открытия терминала СПГ в немецком Вильгельмсхафене, 17 декабря 2022 года Фото: Michael Sohn/REUTERS

Исходя из этого, некоторые члены Евросоюза, например Швеция, Финляндия и страны Балтии, оказывают давление на Брюссель с целью введения полного запрета на импорт российского СПГ, для чего требуется согласие всех государств, входящих в ЕС. В настоящее время в ЕС рассматривается вопрос о запрете реэкспорта российского СПГ из европейских портов. По данным агентства Bloomberg, также обсуждается введение санкций в отношении ключевых российских проектов в сфере СПГ, таких как "Арктик СПГ-2", "Балтийский СПГ" в Усть-Луге и "Мурманский СПГ".

"Нам следует вообще запретить импорт российского СПГ, - отмечает Беньямин Хильгеншток. - Мы не считаем, что он играет какую-либо значительную роль в поставках газа в Европу, или же его можно относительно легко заменить с помощью СПГ из других источников". Исследование, проведенное в 2023 году аналитическим центром Bruegel, подтверждает такую точку зрения. Однако Acer, регулятор ЕС в области энергетики, недавно предупредил, что любое сокращение импорта российского СПГ должно происходить "постепенно", чтобы избежать энергетического шока.

Страны ЕС по-прежнему получают российский трубопроводный газ

Трубопроводный газ из России также продолжает поступать в ЕС. Хотя три из четырех ниток "Северных потоков" в сентябре 2022 года были взорваны в результате диверсии, а газопровод "Ямал - Европа" с марта 2022 года остановлен из-за отказа Польши от российского газа, он по-прежнему идет в австрийский хаб Баумгартен через Украину. У австрийской государственной энергетической компании OMV контракт с "Газпромом" до 2040 года.

В феврале Австрия подтвердила, что 98% закупленного ею за рубежом в декабре 2023 года газа приходилось на Россию. Правительство в Вене заявляет, что хочет разорвать контракт с "Газпромом" как можно скорее, но для того, чтобы это произошло на законных основаниях, нужны санкции ЕС в отношении закупок российского газа.

Как и Австрия, Венгрия продолжает в больших количествах импортировать голубое топливо из РФ. Недавно Венгрия заключила газовую сделку с Турцией, но, по мнению экспертов, этот газ, поставляемый Будапешту по трубопроводу "Турецкий поток", также идет из России. Беньямин Хильгеншток считает, что некоторые страны продолжают покупать российский газ, поскольку получают выгоду от низкой привлекательной цены. "Поэтому до тех пор, пока не будет введено эмбарго на российский газ, все будет зависеть от этих стран", - констатирует эксперт.

Для таких государств, как Австрия и Венгрия, возможное прекращение ими импорта трубопроводного газа из РФ может в конечном счете зависеть от Украины. Киев настаивает, что не будет продлевать существующее соглашение с "Газпромом" о поставках газа через свою территорию. Срок действия этого договора истекает в конце 2024 года.

Время для введения эмбарго?

Хотя российский газ по-прежнему поставляется в Европу, его доля в совокупном европейском импорте этого вида энергоносителей резко упала с 2021 года. ЕС заявляет, что хочет полностью избавиться от газа из РФ к 2027 году, и эта цель, по мнению Хильгенштока, выглядит все более реалистичной.

"Я думаю, что если вся эта грязная история и показала нам что-то, так это то, что мы можем относительно быстро диверсифицировать поставки газа и других энергоносителей из России", - добавляет аналитик. Однако, по его мнению, в данный момент политические условия "не слишком благоприятны" для полного эмбарго на российский газ, особенно на трубопроводный. В качестве потенциального препятствия здесь он называет председательство Венгрии в Евросоюзе во второй половине 2024 года. Будапешт имеет более тесные связи с Москвой, чем большинство стран-членов ЕС.

В отношении СПГ Хильгеншток настроен более оптимистично, подчеркивая, что, помимо действий ЕС, такие крупные импортеры СПГ, как Испания и Бельгия, должны сами принять меры: "Этот импорт российского газа через черный ход - огромная проблема, особенно с точки зрения того, какой месседж он шлет. Кроме того, мы помогаем России с ее цепочками поставок СПГ, чего делать не следует".