Поставки проекту "Новатэка" из ЕС идут в обход санкций

Уже после введения Евросоюзом в мае 2022 года запрета на поставки в Россию оборудования для сжиженного газа проект "Новатэка" "Арктик СПГ 2", получил от европейских компаний в обход санкций оборудование на 580 миллионов евро. Об этом во вторник, 12 марта, пишет The Moscow Times по результатам совместного расследования с НКО Arctida, указывая, что один из крупнейших акционеров этого проекта - друг президента РФ Владимира Путина Геннадий Тимченко.

Только в январе 2024 года из стран ЕС для "Арктик СПГ 2" в Россию были ввезены запчасти и оборудование на сумму 24 млн евро, отмечают журналисты.

Оборудование из ЕС в Россию идет в основном через Китай

Изучив данные российской таможни, расследователи пришли к выводу, что крупнейшими поставщиками были компании из Италии (112 млн евро), Франции (31,6 млн), Германии (25 млн), Нидерландов (12,8 млн) и Испании (8 млн), которые завозят оборудование в Россию главным образом через Китай. В публикации приводятся слова эксперта по нефтегазовому рынку Михаила Крутихина о том, что, если поставки идут через посредников, производителям довольно затруднительно отследить конечного заказчика, как того требует европейское законодательство. При этом он не исключает "сговора на каком-то уровне, возможно, с кем-то из менеджмента".

В то же время 11 процентов итальянских поставок в 2023 году поступили напрямую из Италии.

По словам директора НКО Arctida Ильи Шуманова, санкции предписывают бизнесу следить за цепочкой поставок товара, однако на практике за подобные нарушения наказывают редко. "Часть оборудования, поставляемого на "Арктик СПГ 2", довольно специфическая, поэтому мы считаем, что менеджеры европейских поставщиков должны были понимать, в каких проектах оно может быть использовано", - отмечает Шуманов.

"Арктик СПГ 2" - проект компании "Новатэк" по добыче и производству сжиженного газа на Гыданском полуострове в арктической зоне. "Новатэку" олигарха Леонида Михельсона принадлежит 60 процентов проекта. Его строительство началось в 2019 году совместно с французскими, китайскими и японскими инвесторами. В ноябре 2023 года США ввели прямые санкции против "Арктик СПГ 2", а уже в декабре поступили сообщения, что все иностранные акционеры проекта - французская TotalEnergies, компании CNPC и CNOOC из Китая, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC - заявили о заморозке своего участия в нем по форс-мажорным обстоятельствам.

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