  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

Иностранные инвесторы заморозили участие в "Арктик СПГ 2"

Анатолий Арни
25 декабря 2023 г.

Российский проект по производству сжиженного природного газа в Арктике остался без части финансирования из-за санкций.

https://p.dw.com/p/4aYjZ
Логотип НОВАТЭК у стенда на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2021 году
Логотип НОВАТЭК у стенда на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2021 годуФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Все иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2" - французская компания TotalEnergies, компании CNPC и CNOOC из Китая, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC - заявили о заморозке своего участия в проекте по форс-мажорным обстоятельствам. Об этом в понедельник, 25 декабря, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Согласно данным издания, иностранные инвесторы отказались от обязанностей по финансированию проекта и выполнению offtake-контрактов на производимый в его рамках сжиженный природный газ. Причинами для этого называются санкции США, введенные в отношении проекта компании НОВАТЭК российского олигарха Леонида Михельсона в ноябре. В ЕС также идет дискуссия на эту тему.

Летом журналисты издания "Важные истории" выяснили, что НОВАТЭК спонсирует вербовку наемников в РФ для их участия в войне в Украине.

НОВАТЭК остался единственным функционирующим акционером проекта

Каждому из иностранных инвесторов "Арктик СПГ 2" принадлежали по 10 процентов долей в проекте, а остальной частью владеет сам НОВАТЭК, указывает "Коммерсантъ". Отказ инвесторов от исполнения обязательств может привести к тому, что "Арктик СПГ 2" лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а российская компания будет самостоятельно финансировать проект и продавать газ на спотовом рынке, отмечает издание.

При этом, по данным "Коммерсанта", китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести из-под санкций поставки газа в рамках работы "Арктик СПГ 2" - каждый из инвесторов вправе получать в год по 2 млн тонн СПГ. Сжиженный газ стал значимой позицией в энергетической сфере ЕС после прекращения поставок газа российским "Газпромом".

У "Арктик СПГ 2" могут возникнуть проблемы с финансированием

Санкции США предполагают, что штрафные меры могут быть введены и в отношении покупателей топлива, произведенного "Арктик СПГ 2". Ввиду этого проект не может выйти на полную производственную мощность в запланированные сроки - ожидалось, что это произойдет к 2026 году.

При этом перед НОВАТЭК как единственным оставшимся акционером "Арктик СПГ 2" стоит проблема увеличения стоимости реализации проекта. Ранее выяснилось, что она повысилась на 17 процентов от ожидаемой величины и достигла 25 млрд долларов - заводу "Арктик СПГ 2" необходимо закупить дополнительное оборудование.

Кроме того, у НОВАТЭК нет танкеров арктического класса, необходимых для перевозки произведенного топлива. Компания ожидает их производства на российской верфи "Звезда", но та задерживает сроки сдачи судов. Опрошенные "Коммерсантъ" эксперты полагают, что это продлится как минимум до конца 2024 года из-за сложностей с поставками оборудования в РФ, наблюдаемых после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Смотрите также:

Экс-министр юстиции ФРГ: Санкции отменять нельзя

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Россия богатеет вопреки санкциям в нефтегазовом секторе – Сергей Вакуленко. Интервью #вТРЕНДde

Как Россия богатеет вопреки санкциям в нефтегазовом секторе – Сергей Вакуленко. Интервью #вТРЕНДde

Экс-глава департамента стратегического планирования ПАО "Газпром нефть", приглашённый научный сотрудник "Фонда Карнеги за международный мир" Сергей Вакуленко рассказал в программе DW #вТРЕНДde о зависимости РФ от Китая, как Кремль обходит блокировку российской нефти, почему до сих пор идет транзит газа РФ через Украину и как война вводит российских нефтяников в депрессию.
Политика2 декабря 2023 г.26:07 мин.
external

Космическая "дружба навсегда": что наобещали друг другу Путин и Ким Чен Ын на космодроме (13.09.2023)

Космическая "дружба навсегда": что наобещали друг другу Путин и Ким Чен Ын на космодроме (13.09.2023)

Путин и Ким Чен Ын собираются вместе строить спутники, бороться с империализмом и укреплять узы товарищества. Эксперты считают, что за закрытыми дверями речь шла о дружбе в формате "оружие в обмен на технологии и продовольствие". Ведь Кремль остро нуждается в оружии и боеприпасах для продолжения войны в Украине.
Политика13 сентября 2023 г.30:05 мин.
external

Эхо войны на Шпицбергене: как война в Украине дотятулась до самого северного города Земли

Эхо войны на Шпицбергене: как война в Украине дотятулась до самого северного города Земли

Эхо войны России против Украины слышится даже на Шпицбергене в Северном Ледовитом океане. Архипелаг входит в состав Норвегии, но по договору 1920 года Россия имеет право добывать его природные ресурсы, и некоторые поселки здесь российские. Подробнее о том, как война поменяла жизнь на краю Земли - в сюжете DW.
9 сентября 2023 г.03:24 мин.
Показать еще