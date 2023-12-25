Иностранные инвесторы заморозили участие в "Арктик СПГ 2"

Все иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2" - французская компания TotalEnergies, компании CNPC и CNOOC из Китая, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC - заявили о заморозке своего участия в проекте по форс-мажорным обстоятельствам. Об этом в понедельник, 25 декабря, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Согласно данным издания, иностранные инвесторы отказались от обязанностей по финансированию проекта и выполнению offtake-контрактов на производимый в его рамках сжиженный природный газ. Причинами для этого называются санкции США, введенные в отношении проекта компании НОВАТЭК российского олигарха Леонида Михельсона в ноябре. В ЕС также идет дискуссия на эту тему.

Летом журналисты издания "Важные истории" выяснили, что НОВАТЭК спонсирует вербовку наемников в РФ для их участия в войне в Украине.

НОВАТЭК остался единственным функционирующим акционером проекта

Каждому из иностранных инвесторов "Арктик СПГ 2" принадлежали по 10 процентов долей в проекте, а остальной частью владеет сам НОВАТЭК, указывает "Коммерсантъ". Отказ инвесторов от исполнения обязательств может привести к тому, что "Арктик СПГ 2" лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а российская компания будет самостоятельно финансировать проект и продавать газ на спотовом рынке, отмечает издание.

При этом, по данным "Коммерсанта", китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести из-под санкций поставки газа в рамках работы "Арктик СПГ 2" - каждый из инвесторов вправе получать в год по 2 млн тонн СПГ. Сжиженный газ стал значимой позицией в энергетической сфере ЕС после прекращения поставок газа российским "Газпромом".

У "Арктик СПГ 2" могут возникнуть проблемы с финансированием

Санкции США предполагают, что штрафные меры могут быть введены и в отношении покупателей топлива, произведенного "Арктик СПГ 2". Ввиду этого проект не может выйти на полную производственную мощность в запланированные сроки - ожидалось, что это произойдет к 2026 году.

При этом перед НОВАТЭК как единственным оставшимся акционером "Арктик СПГ 2" стоит проблема увеличения стоимости реализации проекта. Ранее выяснилось, что она повысилась на 17 процентов от ожидаемой величины и достигла 25 млрд долларов - заводу "Арктик СПГ 2" необходимо закупить дополнительное оборудование.

Кроме того, у НОВАТЭК нет танкеров арктического класса, необходимых для перевозки произведенного топлива. Компания ожидает их производства на российской верфи "Звезда", но та задерживает сроки сдачи судов. Опрошенные "Коммерсантъ" эксперты полагают, что это продлится как минимум до конца 2024 года из-за сложностей с поставками оборудования в РФ, наблюдаемых после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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