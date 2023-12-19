Запрещенную продукцию поставляют в РФ через Марокко и Турцию

По данным NYT, Россия продолжает получать практически все необходимое ей оборудование и компоненты, в частности, используя сеть торговцев в Китае и перевалку товаров в портах Марокко и Турции.

По данным американской газеты The New York Times , китайские и марокканские компании нарушают глобальные запреты на поставки на поставку России технологических компонентов, необходимых ей для поддержания экономики и продолжения войны против Украины. После введения санкций РФ начала закупать телекоммуникационное оборудование и микрочипы через сеть посредников в КНР, Марокко и Турции, пишет издание во вторник, 19 декабря, ссылаясь на утечку 4200 электронных писем российских чиновников, записи разговоров сотрудников российских компаний и торговые документы.

Продукция западных фирм перегружается на другие суда в портах Марокко и Турции

Из этих документов следует, что часть закупаемого Россией запрещенного оборудования и компонентов поставляется через марокканский порт Танжер-Мед, в котором продукция западных компаний, в частности Cisco, HP, Juniper, Ericsson и Nokia, перегружается на другие суда и поставляется РФ. Аналогичная схема осуществляется в портах члена НАТО Турции, указывает газета.

Получаемые таким образом товары открыто продаются в российских интернет-магазинах, в том числе, Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution и 4Telecom. По данным NYT, площадка Nag с начала полномасштабного российского вторжения в Украину закупила высокотехнологичную продукцию компаний из США на 100 млн долларов, а из Китая только в текущем году - на 150 млн долларов. Среди прочего, на этом портале купила оборудование для передачи данных американскго производителя Cisco российская телекоммуникационная компания Convex и установила его в управлении ФСБ в Екатеринбурге, пишет газета.

С начала войны Россия продолжала получать необходимые технологии

Журналисты резюмируют, что на протяжении 22 месяцев с начала войны Россия в целом по-прежнему получала технологии, необходимые ей для поддержания ее экономики. После введения санкций отмечались сбои в торговле, но российские поставщики нашли лазейки и обходные пути, указывается далее. При этом не наблюдается больших сложностей в поставках практически никакого коммерческого оборудования, включая телекоммуникационное, системы наблюдения, микрочипы, системы вооружения и дроны, пишет NYT.

Изученные изданием документы "предоставляют редкую возможность увидеть гонку, в которой российские торговцы уверенно идут на шаг впереди попыток США отрезать их от закупок", отмечает издание.

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