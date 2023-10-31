В Нидерландах россиянин получил срок за обход санкций ЕС

Российский предприниматель приговорен судом Роттердама к полутора годам тюрьмы и штрафу в 200 тысяч евро за провоз микрочипов в РФ в обход европейских санкций.

Окружной суд Роттердама во вторник, 31 октября, приговорил российского предпринимателя, обвиняемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций Евросоюза,к 18 месяцам тюремного заключения. Кроме того компания осужденного обязана выплатить штраф в размере 200 тысяч евро.

Согласно материалам суда, россиянин в течение более семи месяцев нарушал европейское санкционное законодательство, поставляя компаниям РФ электронные товары двойного назначения и товары, которые могут использоваться для укрепления военного потенциала. Для этого он создал фиктивную схему с поддельными документами, в которых указывалось, что санкционные товары, в том числе микросхемы, отправлялись не в Россию, а на Мальдивы и в другие страны.

"Серьезный удар по санкционной политике"

"Своими действиями подозреваемый сознательно и умышленно обошел ограничения, введенные Евросоюзом, и тем самым нарушил международное и национальное законодательство, - отмечается в постановлении суда. - Он нанес серьезный удар по санкционной политике, нацеленной на отказ в доступе РФ к критически важным технологиям, которые могли бы способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

По данным местных СМИ, осужденным является 56-летний Дмитрий К., имеющий российское и нидерландское гражданство. Он был задержан в Нидерландах в сентябре 2022 года. В ходе слушаний прокуратура утверждала, что мужчина продал санкционные товары на сумму около 2 млн евро. Заказчиком выступала компания, которая сотрудничала с госкорпорацией "Ростех", поставляющей в числе прочего продукцию для военно-промышленного комплекса РФ. Обвинение требовало три года заключения для мужчины и штраф в размере 350 тысяч евро.

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