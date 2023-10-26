Бизнесмену из Касселя грозит тюрьма за поставки деталей в РФ

Предприниматель из Касселя обвиняется в поставках 120 двигателей для беспилотников, которые он пересылал через Китай в обход санкционного запрета.

Предприниматель из пригорода немецкого города Касселя предположительно поставлял в Россию моторы для беспилотных летательных аппаратов. Эти двигатели были предназначены для использования в военных целях, то есть обвиняемый совершил противоправные действия в обход санкций, введенных против России за развязанную ею полномасштабную войну в Украине. Управление таможенных расследований арестовало подозреваемого, о чем сообщили в четверг, 26 октября, прокуратура города Франкфурт-на-Майне и Главное таможенное управление в Бонне.

Против задержанного выдвинуты обвинения в нарушении Закона о внешней торговле и платежах (Außenwirtschaftsgesetz). Обвиняемый поставлял в 2022 и 2023 годах моторы для моделей самолетов, электронные детали и другие компоненты для фирмы из российского Санкт-Петербурга. Пересылки совершались через промежуточного получателя в китайском Гонконге. Следствие полагает также, что получатель товара является совладельцем компании подозреваемого.

Моторы для "Орланов"

Двигатели для моделей самолетов были предназначены для использования в российских разведывательных беспилотниках "Орлан-10", утверждает следствие. Беспилотники этого типа российские вооруженные силы используют в войне против Украины, при наведении артиллерийского огня и в разведывательных целях.

Сотрудники Управления таможенных расследований изъяли у компании еще летом 2023 года 120 таких двигателей, предотвратив их транспортировку в Россию.

Следствие также утверждает, что обвиняемый в нарушение закона отправил в Россию два дорогих автомобиля через Гонконг. Экспорт автомобилей в РФ также запрещен.

Стоимость всей незаконно вывезенной техники составляет около двух миллионов евро, отмечает агентство AFP.

Смотрите также: