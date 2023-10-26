Бизнесмену из Касселя грозит тюрьма за поставки деталей в РФ
Предприниматель из пригорода немецкого города Касселя предположительно поставлял в Россию моторы для беспилотных летательных аппаратов. Эти двигатели были предназначены для использования в военных целях, то есть обвиняемый совершил противоправные действия в обход санкций, введенных против России за развязанную ею полномасштабную войну в Украине. Управление таможенных расследований арестовало подозреваемого, о чем сообщили в четверг, 26 октября, прокуратура города Франкфурт-на-Майне и Главное таможенное управление в Бонне.
Против задержанного выдвинуты обвинения в нарушении Закона о внешней торговле и платежах (Außenwirtschaftsgesetz). Обвиняемый поставлял в 2022 и 2023 годах моторы для моделей самолетов, электронные детали и другие компоненты для фирмы из российского Санкт-Петербурга. Пересылки совершались через промежуточного получателя в китайском Гонконге. Следствие полагает также, что получатель товара является совладельцем компании подозреваемого.
Моторы для "Орланов"
Двигатели для моделей самолетов были предназначены для использования в российских разведывательных беспилотниках "Орлан-10", утверждает следствие. Беспилотники этого типа российские вооруженные силы используют в войне против Украины, при наведении артиллерийского огня и в разведывательных целях.
Сотрудники Управления таможенных расследований изъяли у компании еще летом 2023 года 120 таких двигателей, предотвратив их транспортировку в Россию.
Следствие также утверждает, что обвиняемый в нарушение закона отправил в Россию два дорогих автомобиля через Гонконг. Экспорт автомобилей в РФ также запрещен.
Стоимость всей незаконно вывезенной техники составляет около двух миллионов евро, отмечает агентство AFP.
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