Миллиардеры РФ спонсируют наемников для фронта

Компании-"спонсоры" трудоустраивают мужчин незадолго до подписания теми контрактов с Минобороны РФ, а после перечисляют им "премии", выяснили журналисты "Важных историй".

Российские миллиардеры Олег Дерипаска, Леонид Михельсон, Сергей Гордеев, Михаил Гуцериев и другие устраивают в свои компании мужчин, готовых отправиться воевать в Украину, и выплачивают им "премии" за службу по контракту. Об этом пишет онлайн-издание "Важные истории" (iStories) во вторник, 1 августа.

Журналисты поговорили с Игорем Сергиенко - бывшим наемником ЧВК "Редут", а сейчас - командиром взвода в "добровольческом" батальоне "Сокол", который по факту является частью ВС РФ. Сергиенко рассказал, что его зарплата поступает из двух источников: 200 тысяч рублей платит Минобороны РФ за службу по контракту, еще 100 тысяч - компания-"спонсор".

Схема "трудоустройства"

"Мы сначала трудоустраиваем (в нашу компанию. - Ред.) за день до заключения контракта (с Минобороны РФ. - Ред.), а потом приостанавливаем трудовой договор, и у нас появляется основание для выплаты премий своему сотруднику, который пошел на СВО. Такая схема", - объяснил авторам расследования рекрутер этой компании, представившийся Виктором Федоровичем.

Название компании-"спонсора" для "добровольцев" при собеседовании не прозвучало. Однако сотрудники "Важных историй" выяснили, что телефонные номера, указанные в Telegram-канале батальона "Сокол", принадлежат компании "Русал менеджмент" - стопроцентной дочке компании "Русал" Олега Дерипаски.

"Русал" был выведен из-под санкций, после того как Дерипаска сократил свою долю в этом предприятии, напоминают журналисты. В самой компании, однако, им сказали, что она не имеет отношения к деятельности "добровольческих структур" и про использование ее номеров сторонними организациями ничего не знает.

Расследователи называют и другую связанную с Дерипаской компанию, "трудоустраивающую" участников войны в Украине: краснодарская фирма "Аэротерминал", которая занимается строительством и ремонтом аэропортов в Краснодаре, Анапе и Красноярске.

"Добровольцы" от "Новактэка" и других компаний

Другая компания, которая поставляет "добровольцев" для фронта, по сведениям "Важных историй", - "Новатэк", являющийся вторым после "Газпрома" производителем природного газа в России. Ее основные владельцы - находящиеся под санкциями миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

Набор наемников от "Новатэка" идет, в частности, через основанное компанией ЧОП "Сатурн-1", указано в статье. Выплаты поступают от зарегистрированного в сентябре 2022 года фонда "Мужество". Почти все пожертвования в этот фонд за первые три месяца его существования делал "Новатэк".

Аналогичные схемы, судя по результатам расследования, действуют в компании "Моспромстрой" Михаила Гуцериева и компании Сергея Гордеева - крупнейшим в РФ застройщике ПИК.

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