Проживет ли ЕС без российского СПГ, если введет санкции?

ФРГ поддержит включение сжиженного газа в 14-й пакет санкций против России. Есть проблема: Испания, Бельгия и TotalEnergies. И сомнение: так ли сильно эмбарго ударит по бюджету РФ?

В Брюсселе готовят 14-й пакет санкций против России, и в Евросоюзе никогда еще так интенсивно не обсуждался вопрос о введении запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Польша и страны Балтии предлагали включить эмбарго на СПГ еще в 13-й пакет (вступил в силу 23 февраля 2024 года), теперь в пользу такого решения активно выступают также Швеция и ФРГ.

Перестать покупать СПГ в России?

Если даже Германия смогла преодолеть инфраструктурную зависимость от российского трубопроводного газа (она от него, напомним, не отказывалась, это "Газпром" остановил "Северный поток" 31 августа 2022 почти за месяц до разрушившей газопровод диверсии), то и другие страны могли бы последовать ее примеру и перестать покупать СПГ в России, заявил 24 апреля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck).

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек демонстрирует на пресс-конференции 21 февраля 2024 года график нормализации биржевых цен на газ в Европе Фото: Political-Moments/IMAGO

Речь идет только об СПГ, вопрос о санкциях против сильно сократившихся, но еще продолжающихся поставок "Газпрома" по трубопроводам вообще не стоит, поскольку ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы, особенно те, что не имеют выхода к морю (например, Австрия и Словакия), пока еще не готовы полностью переключиться на других поставщиков и могут экономически серьезно пострадать от эмбарго.

В отличие от них Испания, Франция и Бельгия имеют как выход к морю, так и развитую инфраструктуру по приему сжиженного газа, так что теоретически они могли бы сразу и полностью отказаться от приема СПГ из России и увеличить закупки у других поставщиков на мировом рынке. Однако компании именно этих стран не только продолжают, но, похоже, даже наращивают закупки российского сжиженного газа, на что все более настойчиво указывают СМИ Германии.

Резкий рост поставок СПГ из России

"Россия поставляет больше СПГ в ЕС, чем до войны в Украине", - с возмущением пишет, к примеру, газета Frankfurter Rundschau. В статье на сайте экономического еженедельника Wirtschaftswoche подчеркивается, что экспорт в Европу российского газа в сжиженном виде уже почти достиг объемов, поступавших ранее по "Северному потоку".

Немецкая экологическая и правозащитная организация Urgewald только в марте этого года насчитала более двух десятков заходов СПГ-танкеров из России в порты упомянутых трех стран. На днях она представила общественности и СМИ подробную подборку информации под заголовком "Ахиллесова пята России: запрет на импорт российского сжиженного газа в ЕС возможен и необходим".

В необходимости усилить экономическое давление на Россию, уже третий год продолжающую захватническую войну в Украине и, в частности, наносящую все более масштабные удары по энергетической инфраструктуре этой страны, в ЕС больших сомнений нет. Однако идея вслед за углем, танкерной нефтью и нефтепродуктами запретить еще и импорт СПГ порождает по меньшей мере три ключевых вопроса. Насколько сильно Россия и, прежде всего, государственный бюджет агрессора пострадает от этой меры? Кто в ЕС может быть против такого эмбарго? Проживет ли Евросоюз без российского СПГ?

"Ямал СПГ" почти не платит налогов в бюджет РФ

Российский сжиженный газ поступает в ЕС по сути дела исключительно с предприятия "Ямал СПГ". На его сайте сказано, что это совместное предприятие ОАО "Новатэк" (50,1%), концерна TotalEnergies (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).

Загрузка танкеров российским сжиженным газом на предприятии "Ямал СПГ" Фото: NOVATEK.RU

Таким образом, если трубопроводный газ в ЕС экспортирует фактически государственная компания "Газпром", то сжиженный газ из РФ поставляет международный консорциум, в котором иностранцам принадлежит почти половина акций (и, соответственно, прибыли). На это обстоятельство не устает указывать в своих интервью независимый российский эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

К тому же российское государство предоставило совместному предприятию "Ямал СПГ" обширные налоговые льготы: у него нулевая экспортная пошлина и нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Иными словами, он почти не платит налогов в России. Так что когда говорят, что российский сжиженный газ в значительной мере заменил на европейском рынке поставки "Газпрома", то это касается объемов сбыта добываемого в РФ газа, но не доходов бюджета страны-агрессора. Поэтому введение эмбарго вряд ли станет для Москвы тем финансовым ударом, на который различные сторонники такого шага в ЕС, возможно, рассчитывают.

"Новатэк" выгоднее поставлять в Европу, чем в Китай

Это, однако, вовсе не означает, что такое эмбарго было бы бессмысленным, и далеко не только потому, что крупным акционером компании "Новатэк" является попавший под многочисленные санкции Геннадий Тимченко, считающийся личным другом Владимира Путина. Закрытие рынка ЕС заставит "Ямал СПГ" перенаправить экспортные потоки в Азию, прежде всего в Китай, а это намного дальше, так что существенно возрастут транспортные издержки. А главное: в зимних условиях навигация на восток по Северному морскому пути существенно замедляется и может вообще прекратиться даже для СПГ-танкеров ледового класса.

Стенд "Новатэк" на Петербургском международном экономическом форуме Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Короче: вывозить СПГ с Ямала в Европу куда более удобно, надежно и доходно. Поэтому порты ЕС нередко используют только для того, чтобы произвести здесь перевалку груза перед его дальнейшей транспортировкой в Азию.

Так что возможные санкции ЕС, под которые наверняка подпадет и перевалка, создадут дополнительные проблемы компании "Новатэк" и тем самым всей российской газовой промышленности. А поскольку это одна из ключевых отраслей экономики России, то не исключено, что в результате Москве в той или иной форме придется оказывать газовикам финансовую помощь из бюджета РФ.

Интересы компаний TotalEnergies и Fluxys

Однако вероятное снижение прибыльности бизнеса "Ямал СПГ" противоречит интересам французского энергетического гиганта TotalEnergies, совладельца этого совместно предприятия. Поэтому Франции будет намного труднее, чем другим членам ЕС, согласиться на введение санкций против российского сжиженного газа.

Штаб-квартира TotalEnergies в Париже Фото: Martin Bertrand/IMAGO

В то же время "Ямал СПГ" - лишь один из многочисленных проектов TotalEnergies по всему миру, да и доля в нем составляет только 20%, поэтому вполне возможно, что французский концерн, прежде всего из имиджевых соображений, не станет особо сильно возражать против эмбарго. Во всяком случае, в прошлом он уже доказывал, что на фоне войны в Украине способен решительно отказываться от бизнеса в России.

Эмбарго на российский сжиженный газ противоречит также интересам Бельгии, которая напрямую и через местные органы власти контролирует компанию Fluxys - оператора терминалов по приему СПГ в бельгийском Зебрюгге и во французском Дюнкерке. Судя по данным, собранным организацией Urgewald, два этих терминала приняли в прошлом месяце свыше половины всех газовозов, прибывших в Европу с Ямальского полуострова.

Таким образом, в случае введения санкций против СПГ из России у Fluxys может резко упасть загрузка производственных мощностей. С другой стороны, загрузку можно будет вновь быстро увеличить, поскольку Евросоюзу в случае введения санкций все равно придется заменять выпадающие российские объемы импортом из других стран.

Высокий уровень заполнения ПХГ облегчает задачу

Но удастся ли быстро заменить "Ямал СПГ" на других поставщиков - и по каким ценам? Европейский наблюдательный орган в сфере энергетики Acer призывает лишь поэтапно сокращать закупки российского сжиженного газа, указывая на предстоящее в конце 2024 года вероятное прекращение украинского транзита, в результате чего Австрии придется увеличивать закупки СПГ через терминалы в Германии и Италии. В то же время эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра Bruegel Георг Цахман (Georg Zachmann) уверен, что удастся. Даже с учетом того, что в Бельгии, по его данным, российский сжиженный газ обеспечивает в этом году 11% потребностей в газе, во Франции 13%, а в Испании 25%. (Германия, напомним, до полномасштабной войны в Украине на 55% зависела от газа из России).

"На мировом рынке сейчас вновь хорошее предложение СПГ, а цены заметно снизились, - подчеркнул Георг Цахман в интервью немецкому порталу tagesschau.de. - Если Европа прекратит покупать российский СПГ, ее порты смогут при помощи той же инфраструктуры импортировать другой сжиженный газ".

Терминал по приему СПГ в испанском порту Бильбао Фото: Javier Larrea/imago images

Тем более, что производимые на "Ямал СПГ" объемы ведь не исчезнут, а будут перенаправлены в Китай, в результате в Азии снизится спрос на продукцию других производителей, и те предложат дополнительные объемы Европе. А она входит в сезон закачки подземных хранилищ газа с очень комфортным после теплой зимы уровнем заполнения ПХГ: в Германии, на крупнейшем газовом рынке Евросоюза, он составляет 67%, а в среднем по ЕС - почти 62%. При этом в Испании, а это сейчас главный европейский покупатель российского СПГ, газохранилища, по данным Gas Infrastructure Europe, заполнены на 82%.

Так что момент для отказа от российского сжиженного газа представляется достаточно благоприятным: уровень заполнения европейских ПХГ все еще (уже) высокий, до начала следующего отопительного сезона есть полгода, трубопроводный газ стабильно поступает в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Азербайджана, а на востоке и юго-востоке все еще из России. Так что у импортеров газа в ЕС достаточно времени довести запасы в газохранилищах до максимума и заблаговременно законтрактовать на мировом рынке на предстоящую зиму необходимые объемы сжиженного газа взамен российскому СПГ.