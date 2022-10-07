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Фото: Janek Skarzynski/AFP/Getty Images
Экономика и бизнесЕвропа

Азербайджан намерен удвоить поставки газа в ЕС к 2027 году

Анна Неверова
2 ч. назад

Баку станет "важным стратегическим энергетическим партнером для Европы", заявил президент Ильхам Алиев. Спрос на ресурсы Азербайдзана "резко вырос", отметил он.

https://www.dw.com/ru/azerbajdzan-nameren-udvoit-postavki-gaza-v-es-k-2027-godu/a-63365428

Азербайджан планирует существенно увеличить экспорт газа в Европу. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил в Праге в четверг, 6 октября, в интервью азербайджанским телеканалам.

Он отметил, что "сложившаяся сегодня в мире геополитическая ситуация резко увеличила спрос" на ресурсы Азербайджана. "На основании подписанного с Европейским Союзом меморандума мы планируем увеличить в предстоящие годы экспорт газа в Европу по меньшей мере вдвое. То есть если в минувшем году он составлял 9 миллиардов кубометров, значит, в 2027 году составит, по меньшей мере, 18 миллиардов кубометров, а может, и больше", - приводит слова Алиева государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

По его словам, в республике приступают к эксплуатации новых газовых месторождений. Наряду с этим будет увеличена добыча на действующих месторождениях. "Одновременно использование в Азербайджане возобновляемых источников энергии создаст большой объем запасов природного газа", - отметил Ильхам Алиев.

Помимо газа Баку продолжит экспортировать в Европу нефть и электроэнергию, добавил президент. "Азербайджан станет очень важным стратегическим энергетическим партнером для Европы, и не только для Европы, но и всего мира", - считает Алиев.

До конца года Баку обещает поставить в ЕС 12 млрд кубометров газа

До конца 2022 года Азербайджан планирует поставить в ЕС на 30 процентов больше природного газа, чем в 2021 году. Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубических метров, сообщало ранее министерство энергетики республики.

Наряду с Азербайджаном поставки газа в ЕС на фоне энергетического кризиса в Европе планирует нарастить Израиль. По словам израильского премьер-министра Яира Лапида, страна сможет поставить в ЕС около 10 процентов от того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году.

ЕС переориентируется на новых поставщиков

В настоящее время на газовом рынке Европы происходят радикальные изменения. В результате российской агрессии против Украины и последовавшего затем санкционного противостояния России и стран Запада поставки голубого топлива в Европу существенно снизились. 

Страны Евросоюза переориентируются на новых поставщиков в Европе, Азии и Америке. Помимо этого предприняты такие меры, как расширение использования СПГ, экономия потребления газа гражданами и промышленными предприятиями, а также прекращение работы газовых электростанций.

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