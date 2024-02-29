Европа весьма успешно прошла вторую зиму без газа из России

России опять не удалось "заморозить Европу". Для Германии и других стран ЕС вторая зима без поставок от "Газпрома" прошла весьма успешно. К 1 марта, к началу календарной весны, европейские подземные хранилища газа (ПХГ) все еще очень хорошо заполнены, биржевые цены существенно снизились, инфраструктура для приема сжиженного природного газа (СПГ) продолжает расширяться, особенно в ФРГ, крупные страны-экспортеры заявляют об увеличении поставок. А зима вновь оказалась теплой, что в условиях глобального изменения климата, впрочем, и не удивительно.

Комфортный уровень запасов в европейских ПХГ

В Германии, которая является крупнейшим в Европе рынком газа и обладает самыми мощными во всем Евросоюзе газохранилищами, уровень заполнения ПХГ составил к 1 марта примерно 69%. Так что даже если в ближайшие недели еще выдадутся дни с особо низкими температурами - стартовые условия для летней закачки газа в любом случае окажутся весьма благоприятными.

Подземное газохранилище Jemgum на северо-западе Германии Фото: astora.de

Прошлогодний опыт это подтверждает: ровно год назад, 1 марта, немецкие ПХГ, по данным Федерального агентства по сетям (BNetzA), были заполнены на 68,8%, а к 1 апреля, когда отбор газа фактически прекратился и начался сезон закачки, данный показатель опустился до 64%. В результате к началу ноября 2023 года было обеспечено стопроцентное заполнение немецких газохранилищ. Пока нет никаких оснований сомневаться, что это удастся повторить и к следующей зиме 2024/2025.

В среднем по ЕС уровень заполнения ПХГ, по данным портала Gas Infrastructure Europe (GIE), составил к концу нынешней зимы 63%, что тоже вполне комфортный уровень в преддверии сезона закачки. С особенно высокими запасами, свыше 70%, в весну входят Австрия, Венгрия, Словакия и Чехия, которые все еще в той или иной степени остаются клиентами "Газпрома" и получают трубопроводный газ главным образом транзитом через Украину, а также Испания и Португалия, которые снабжаются трубопроводным газом из Алжира и имеют разветвленную инфраструктуру для приема СПГ.

В Австрии призывают расторгнуть контракт с "Газпромом"

В Австрии высокий уровень сохранившихся в ПХГ запасов стал одним из ключевых аргументов в пользу выхода австрийского нефтегазового концерна OMV в начале 2025 года из долгосрочного контракта с "Газпромом". Прежнее руководство компании, имевшее особо тесные связи с Москвой, заключило его в 2018 году до 2040 года. Однако в конце нынешнего года истекает пятилетний российско-украинский договор о транзите газа, и Киев уже объявил, что не будет его продлевать.

Это приведет к тому, что "Газпром", по всей видимости, не сможет поставлять в австрийский Баумгартен, где должна происходить передача газа заказчику, оговоренных контрактом объемов, что различные эксперты в Вене считают законным основанием для выхода из него. Так, топ-менеджер Герхард Ройс (Gerhard Roiss), руководивший компаний OMV десять лет назад, дал 28 февраля вместе с одним из депутатов австрийского парламента пресс-конференцию в интернете, на которой подчеркнул, что сейчас самый подходящий момент, чтобы приступить к конкретной подготовке прекращения сотрудничества с "Газпромом".

Штаб-квартира австрийского нефтегазового концерна OMV в Вене Фото: Alex Halada/IMAGO

Несколькими днями раньше министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер (Leonore Gewessler) в воскресной телепрограмме в очередной раз заявила: "Мы должный выйти из российских поставок газа, вырваться из того состояния, когда нас могут шантажировать". Этот политик из австрийской партии "зеленых" продемонстрировала телезрителям осколок российской авиационной бомбы, сброшенной в Украине. По ее словам, ее коробит от мысли, что "оплачивая счета из России, мы посылаем туда деньги, которые идут на производство таких бомб".

По мнению экспертов, достаточно проложить на севере Австрии трубопровод длиной всего 40 километров, и это существенно расширит и без того большие возможности австрийской инфраструктуры для транспортировки газа, поступающего из Норвегии по территории Германии. Но OMV уже сейчас имеет контракты, обеспечивающие ей значительный импорт норвежского трубопроводного газа транзитом через ФРГ и алжирского трубопроводного газа через Италию, а также сжиженного газа, регазифицированного на СПГ-терминалах в этих двух соседних странах.

Поэтому специалисты уверяют, что Австрия вполне сможет обойтись со следующего года без поставок из России, тем более что уже в 2027 году OMV планирует приступить к добыче на крупном газовом месторождении у черноморского побережья Румынии.

Предложение газа на европейском рынке растет

В целом, предложение топлива на европейском рынке уже сейчас заметно растет. Так, наращивают трубопроводные поставки Норвегия, Алжир и Азербайджан. Стабильно поступает СПГ из Америки, ведь решение президента США Джо Байдена приостановить из экологических соображений выдачу разрешений на экспорт сжиженного газа касается новых проектов, но не уже действующих.

Порт Мукран, 24 февраля 2024 года. В Германию прибыл еще один плавучий терминал по приему и регазификации сжиженного газа Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

К расширению свой доли рынка стремится Катар. Глава QatarEnergy Сааад аль-Кааби объявил 25 февраля, что эта компания увеличит объемы СПГ, ежегодно поставляемые на мировой рынок, на 16 млн тонн до 142 млн тонн.

К тому же на рынок выходят все новые игроки. Так, 27 февраля итальянская компания Eni сообщила, что в Италию отправлена первая партия сжиженного газа с нового плавучего завода у берегов Республики Конго. Да и Россия наращивает экспорт СПГ, который частично идет в некоторые страны Европы, поскольку он (пока) не подпадает под санкции ЕС.

Резкое снижение цен на газ на фоне мер экономии в ЕС

Такое обилие предложения уже привело к значительному снижению биржевых цен на газ в Европе. В последний день зимы цена фьючерса на торговой площадке TTF в Нидерландах колебалась вблизи отметки 25 евро за МВт⋅ч (приблизительно 285 долларов за тысячу кубометров). Это уже почти тот уровень, на котором цены были до пандемии коронавируса, когда в Европу шли широкомасштабные поставки якобы дешевого российского газа. Напомним: на пике энергетического кризиса в Европе в августе 2022 года за МВт⋅ч газа платили свыше 340 евро.

Однако снижению оптовых цен на газ, за которым с некоторым временным лагом следует постепенное снижение и розничных цен, способствует не только обилие предложения, но и падение спроса в ЕС. Оно связано как с масштабными мерами экономии топлива и электроэнергии населением, так и с сокращением промышленного производства. Весьма распространено мнение, что Германия сильно уменьшила потребление газа главным образом потому, что немецкая экономика оказалась в рецессии, а энергоемкие предприятия сворачивают производство и переносят его за рубеж.

На этом плакате правительство ФРГ благодарит 80 миллионов жителей Германии за экономию энергии. Призывы сократить потребление газа дали результат и в других странах Фото: Peter Hille/DW

Но 29 февраля из Франции, у которой показатели экономической динамики сейчас заметно лучше, чем у Германии, пришло сообщение газотранспортной компании GRTGaz, согласно которому потребление газа во второй по размерам экономике ЕС сократилось в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 11,4% и упало до самого низкого уровня с 1996 года. Компания объясняет это ростом энергоэффективности, реакцией населения на призывы правительства экономить энергию и увеличением производства электроэнергии на АЭС.

А Европейская комиссия объявила 27 февраля в Брюсселе, что все страны ЕС в период с августа 2022 по декабрь 2023 сэкономили примерно 101 млрд кубометров газа, снизив его потребление на 18%. Тем самым они перевыполнили согласованный летом 2022 года на фоне войны в Украине план сократить потребление газа на 15%. Еврокомиссия призвала европейцев продолжить экономное расходование энергии, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива.

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