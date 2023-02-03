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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, фото из архиваФото: ARIS OIKONOMOU/AFP
Экономика и бизнесЕвропа

ЕС расширяет энергетическое партнерство с Азербайджаном

Ксения Польская
30 мин. назад

Брюссель инвестирует не только в краткосрочное, но и в долгосрочное сотрудничество с Баку, подчеркнула еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе визита в Азербайджан.

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Поставки по Южному газотранспортному коридору (ЮГК) в Европейский Союз увеличились более чем на 40 процентов - с 8,1 млрд кубометров в 2021 году до 11,4 млрд кубометров в 2022-м. Это сыграло решающую роль в диверсификации и стабилизации газовых поставок в Евросоюз на фоне прекращения поставок газа из России, отметила во время официального визита в Баку в пятницу, 3 февраля, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

ЮГК и далее будет одним из немногих стабильных и конкурентоспособных источников трубопроводного газа для ЕС, заверила Симсон. Она пригласила другие государства Каспийского региона воспользоваться этой экономической возможностью и "объединить усилия с Азербайджаном, чтобы обеспечить себе новые рынки", поскольку в ближайшие десятилетия газ по-прежнему будет играть важную роль для Европейского Союза.

"Как вам хорошо известно, ЕС работает над ограничением потребления энергии и повышением использования возобновляемых источников. Но так как мы в процессе ухода от своего бывшего основного поставщика газа, то сам объем газа, который Евросоюзу необходимо заменить, означает, что спрос на газ от надежных поставщиков продолжит расти", - пояснила Кадри Симсон.

ЕС помогает Азербайджану развить инфраструктуру "зеленой" энергетики

Азербайджан мог бы стать еще и экспортером водорода и энергии из возобновляемых источников в Евросоюз, указала еврокомиссар, напомнив о его нереализованном потенциале, особенно в морской ветроэнергетике. Брюссель поддерживает развертывание мощностей возобновляемой энергетики в Азербайджане в рамках программы EU4Energy, где предоставляет Баку ноу-хау, технологии и частные инвестиции.

Развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане, эффективное потребление энергии и управление выбросами метана позволили бы ему расходовать меньше природного газа на внутреннем рынке и таким образом высвобождать объемы для экспорта, в том числе и в ЕС, сказала Кадри Симсон на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым позднее в тот же день. Вместе с властями Азербайджана еврокомиссар открыла новое направление по "зеленой" энергетике консультативного совета Южного газотранспортного коридора.

ЮГК удвоит пропускную способность к 2027 году

В июле 2022 года Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Брюссель назвал Баку "ключевым партнером в усилиях по отказу от российского ископаемого топлива". Одна из целей этого партнерства - удвоить мощность Южного газотранспортного коридора, чтобы к 2027 году в ЕС по нему поступало как минимум 20 млрд кубометров газа в год. Кадри Симсон на пресс-конференции выразила уверенность, что эта цель досягаема.

Южный газотранспортный коридор обеспечивает инфраструктуру, доставляющую газ в ЕС из Каспийского бассейна. Главным образом - чтобы помочь диверсифицировать поставки странам Юго-Восточной Европы, полностью зависевшим от российского газа. ЮГК был введен в эксплуатацию в конце 2020 года. В 2021 году доля полученного по нему газа на рынке ЕС составила 2,4 процента, а в 2022-м - 3,4 процента. Ожидается, что в 2023 году объем поставок не превысит 12 млрд кубометров, что ненамного превысит показатель 2022 года.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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