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Вид на БакуФото: Murad Orujov/Sputnik/dpa/picture alliance
ПолитикаАзербайджан

Как война РФ в Украине повлияла на экономику Азербайджана

Ника Мусави
33 мин. назад

После того как Запад ввел против РФ санкции за вторжение в Украину и отказался от российских энергоносителей, многие прогнозировали Азербайджану выгоду, в том числе от продажи газа. Сбылись ли эти прогнозы?

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В марте 2022-го на фоне санкций Запада против РФ за войну в Украине многие зарубежные эксперты прогнозировали, что Азербайджан сможет значительно выиграть на продаже газа в Европу. Эксперты внутри страны поначалу отнеслись к этому скептически. Какие итоги можно подвести спустя без малого год? Оказали ли серьезное влияние на экономику Азербайджана санкции против РФ и последствия войны России против Украины? 

На новый уровень поставщика газа Азербайджан не вышел

Общий экспорт газа из Азербайджана в 2022 году составил около 19 млрд кубометров, что на 5,4% ниже показателя 2021-го, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан". Из них в Европу ушло чуть больше 9 млрд кубометров.

Правда, благодаря подорожанию общая стоимость проданного газа оказалась почти втрое выше прошлогодней - около 15 млрд долларов. Но говорить о существенном пополнении казны не приходится. По словам независимого экономиста Тогрула Велиева, на новый уровень в качестве поставщика газа Азербайджан не вышел и в обозримом будущем не выйдет: "Азербайджан физически не может просто взять и резко увеличить экспорт газа. Нынешний объем добычи и возможности трубопроводов этого не позволяют".

Кроме того, согласно договоренностям, Азербайджан должен ежегодно поставлять определенные объемы газа в соседние Турцию и Грузию. С Евросоюзом никаких четких соглашений нет - только подписанный в июле 2022 года меморандум о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, в рамках которого в ближайшие пять лет Азербайджан может удвоить поставки газа в Европу.

"Ключевое слово - может. Но не обязан, - объясняет Велиев. - Для этого Азербайджану пришлось бы потратить очень серьезные суммы на увеличение добычи. Окупятся эти траты очень нескоро. А Европа к 2030 году планирует значительно увеличить роль альтернативных источников энергии, и тогда потребность в азербайджанском газе исчезнет. А может, он перестанет быть ей нужен еще раньше, если изменятся обстоятельства. Так что азербайджанские власти не слишком рвутся наращивать мощности".

Релокация в Азербайджан 

Рост ВВП Азербайджана в 2022 году, по сравнению с Грузией и Арменией,  оказался довольно скромным: 4,6% против 12-13%. Это связано в основном с тем, что в Грузии и Армении оказалось многократно больше российских мигрантов, приехавших после начала войны против Украины, а затем - после объявленной в РФ мобилизации. По многим причинам, одна из которых - визовые ограничения, Азербайджан пользовался у россиян гораздо меньшей популярностью.

В Баку переехали в основном азербайджанцы с российским гражданством или россияне, имеющие здесь родственников. А еще - несколько сотен айтишников, которые поселились в дорогом жилом комплексе, создав здесь свое закрытое сообщество. Шансы на то, что эти релоканты реально повлияют на развитие экономики или IT-сферы страны, Тогрул Велиев оценивает как минимальные: "Да, формально в страну въехали несколько сотен IT-специалистов. Но по факту они находятся в Азербайджане только физически, а работать продолжают на своих российских и зарубежных заказчиков и пока что вообще никак не интегрируются в азербайджанскую действительность".

Тем не менее, к сентябрю 2022 года общая сумма денежных переводов физических лиц в Азербайджан составила 2,7 млрд долларов. Это в 3,6 раза больше, чем в минувшем году, и вообще рекордный показатель за много лет. 2,2 млрд долларов из них были переведены из России и оказались на новых банковских счетах релокантов.

Цены выросли 

Из-за того что в Азербайджан приехало значительно меньше россиян, в отличие от соседних стран, здесь не так сильно повысились цены на аренду жилья. Зато цены выросли практически на все остальное. Ощутимее всего подорожали продукты питания. Среднегодовая продовольственная инфляция в декабре в Азербайджане составила 19%.

Чиновники связывают это с инфляцией в странах-импортерах и ростом мировых цен на сырье и перевозки. Независимые эксперты с таким объяснением согласны. Но добавляют, что последствия общемировой инфляции оказались для Азербайджана столь серьезными, поскольку страна почти полностью зависит от импорта, а реальные доходы населения не растут.

Правительство утверждает, что старается "смягчить последствия мирового кризиса для народа" с помощью социальных проектов и программ. На практике это означает, например, что с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы в стране повысился на 15% - до 345 манатов (около 203 долларов). А прожиточный минимум составляет 246 манатов (около 145 долларов).

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