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Экономика и бизнесГрузия

Прогноз МВФ: ВВП Грузии в 2022 году вырастет на 10 процентов

Анна Мельникова
43 мин. назад

Экономический рост связывают с притоком россиян: по данным МВД Грузии, их в стране стало больше на сто тысяч человек. Аренда квартир подорожала вдвое.

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Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз экономического роста Грузии: согласно последней оценке, в 2022 году ВВП страны увеличится на 10процентов. Внимание на это в субботу, 12 ноября, обратило деловое издание РБК.

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе в конце октября заявил об аналогичных ожиданиях. "В результате российско-украинской войны и сопутствующих санкций миграционные потоки в Грузии значительно увеличились, что стимулировало совместный спрос. Среднегодовой экономический рост за первые восемь месяцев текущего года составил 10,3 процента. Соответственно, прогноз экономического роста в 2022 году повышен до 10%, а среднегодовой уровень экономической активности, вероятно, превысит свой потенциальный уровень", - цитирует журнал Sova выступление Гвенетадзе на брифинге.

До начала российской агрессии в Украине МВФ прогнозировал рост ВВП на уровне 5,9%, отмечает РБК.

Приток россиян в Грузию

Грузия, наряду с другими странами СНГ, не требующими визы от граждан РФ, стала одним из самых популярных направлений экстренного отъезда из России: весной на фоне начавшейся войны, осенью - на фоне мобилизации. По данным грузинского МВД, с января по сентябрь в страну прибыли и остались жить 112 733 россиянина. Для сравнения, за тот же период в Грузию приехали 25 779 украинцев.

Разница в ценах на аренду жилья в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021-го, по данным исследования TBC Capital, составила 74 процента. Риелторы из Тбилиси сообщили РБК, что даже в спальных районах города однокомнатные квартиры, которые раньше снимали за 400-500 долларов в месяц, теперь стоят не меньше тысячи долларов.

Другие последствия массовой миграции из России

За первые девять месяцев 2022 года Грузия заработала порядка 2,2 млрд долларов, в том числе на денежных переводах и туризме из России, говорится в докладе организации по борьбе с коррупцией Transparency International Georgia. Это в 2,6 раза больше, чем в тот же период 2021 года, и на 64% превышает показатель "доковидного" 2019 года. В экономике Грузии эти доходы с января по сентябрь 2022 года обеспечили 12,6% ВВП. В 2021 и 2019 году они составляли 6,3% и 10,4% соответственно.

"Это означает, что, по сравнению с предыдущими годами, экономическая зависимость Грузии от России усиливается. Такой рост в основном обусловлен скачкообразным увеличением денежных переводов", - считают эксперты Transparency International Georgia. Они ожидают в будущем спад доходов от взаимодействия с РФ и рекомендуют грузинским властям минимизировать эту зависимость. Организация предлагает, в частности, заключать договоры со всеми стратегическими партнерами, а также тщательно проверять, не связаны ли с находящимися под санкциями лицами или компаниями россияне, которые регистрируют бизнес в Грузии. 

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