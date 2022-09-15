Зачем россияне массово регистрируют бизнес в Грузии

С марта по август в Грузии зарегистрировали почти 7500 компаний граждан России и ИП из этой страны. Для чего это россиянам, осевшим в Грузии после вторжения РФ в Украину, и в каких сферах они ведут там бизнес?

Примерно каждый шестой гражданин России, приехавший в Грузию как турист после российского вторжения в Украину, задержался в стране как минимум на месяц. Такой вывод сделал грузинский Институт развития свободы информации (IDFI) после анализа данных местного МВД за март-июнь 2022 года. Всего же в Грузию за этот период въехали 277 тысяч россиян (на 400% больше, чем за такой же период прошлого года), около 50 тысяч в ней остались. В июле и августе тенденция сохранилась.

При этом Национальная служба статистики в ответ на запрос агентства IPN (Interpressnews) раскрыла цифры бизнес-активности россиян в Грузии: недвижимостью в стране владеют 22 719 граждан РФ, с марта по август тут было зарегистрировано 7459 россиян индивидуальных предпринимателей (ИП) и фирм, которые они открыли. Зачем это делают россияне в Грузии и в каких сферах преимущественно находится их бизнес-деятельность - у DW.

Сферы бизнес-деятельности пока неизвестны

Из тех россиян, что начали заниматься бизнесом после приезда в Грузию, подавляющее большинство - 6913 - зарегистрировались именно как ИП. При этом, как пояснил для СМИ глава Нацстата Грузии Гогита Тодрадзе, сферы их деятельности пока неизвестны. В реальности, добавил Тодрадзе, многие из них еще не начали работу. Сами россияне в Тбилиси говорят о своем положении неохотно - дело в том, что, по данным местного МВД, в марте-июне во въезде в Грузию было отказано более 3 тысячам их соотечественникам. Такие отказы стали в последние месяцы регулярными, поэтому заставляют многих избегать публичности.

Денис Кобрусев Фото: Alexandr Burakow/DW

"Но видно, что экспаты - так называют тех, кто переехал пожить в Тбилиси, - облюбовали целый район Сололаки в старом городе", - отмечает Денис Кобрусев, белорусский урбанист, осевший в грузинской столице. С 2015 года действует постановление правительства Грузии, определяющее список из более ста стран, граждане которых могут находиться здесь без визы в течение года. В нем значатся и Россия, и Беларусь, и Украина.

В последние месяцы в Сололаки открываются новые бары, которые, как выразился Кобрусев, ориентируются на посетителей-славян. Эти заведения не пустуют даже в будние дни и предлагают то, к чему экспаты привыкли на родине: барную коктейльную культуру, крафтовое пиво и другие продукты, характерные для Москвы, Минска или Киева. У каждого заведения своя публика - сотни людей, и в некоторых из таких местах редко встретишь грузин. В ответ на вопрос, кто же хозяин таких заведений, Кобрусев с улыбкой пожал плечами.

Возможности для бизнеса россиян в Грузии

Чем еще занимаются в Тбилиси россияне, открывшие свои фирмы или получившие статус ИП, понять сложно, признается Денис Кобрусев. Но многие, вероятно, пошли на такой шаг, предполагает он, не для зарабатывания денег, а для того, чтобы без проблем открыть банковские счета и кредитные карточки, а также минимизировать уплату налогов, которые тут гораздо ниже, чем в России.

Чем занимаются россияне, зарегистрировавшие фирмы в Грузии, пока понять сложно Фото: Alexandr Burakow/DW

Этих целей никто и не скрывает, соглашается с Кобрусевым один из посетителей бара для экспатов, назвавшийся Дмитрием. Всем известно, продолжает он, что россиянам отказывали в открытии счетов в банках из-за их гражданства, и эта проблема пока не решена. Регистрация в качестве ИП помогает ее обойти, плюс при желании открывает путь в будущем к получению вида на жительство.

И это, уточняет собеседник DW, предлагает сама Грузия - достаточно посмотреть на особенности ее законодательства. ИП, являясь представителями малого бизнеса, платят здесь всего 1% налога с оборота, годовой размер которого не превышает 100 тысяч лари (эквивалент 35 тысяч евро). Остается еще подоходный налог, но по закону, если средства на счет ИП приходят из-за границы, то ставка этого налога - 0%.

Льготы для "микро-бизнеса" и безопасность Грузии

А ведь есть еще статус "микро-бизнес" - когда годовой оборот меньше 10 тысяч долларов. Такие ИП вообще не платят налоги в случае, если получают прибыль за границей. На регистрацию бизнеса, добавляет собеседник, уходит в Грузии всего три дня. Правда, на практике проще отдать 300 долларов юридической фирме, которая оформит все документы и переведет их на грузинский язык.

В этот бар кураторы из ФСБ из отправляли своих информаторов следить за оппозиционерами из РФ Фото: Alexandr Burakow/DW

Больше всего россияне, осевшие в Грузии, боятся отказа в повторном въезде в страну, и основания для ужесточения правил на границе у грузинских спецслужб есть. Это признают сами экспаты, приводя в пример историю с саморазоблачением в работе на ФСБ российских активистов Михаила Соколова и Всеволода Осипова. Парней еще до нового года кураторы отправили именно в Тбилиси следить за российскими оппозиционерами, включая персонально координатора фонда Free Russia в Грузии Антона Михальчука.

Сам он в комментарии DW отметил, что если сравнивать нынешнюю ситуацию с допандемийными 2018-2019 годами, то количество пересекших грузинскую границу россиян будет примерно одинаковым. Часть из них выбрали сейчас Грузию для долгосрочного пребывания и стараются получить легальный статус - открывают ИП и юридические лица. Но есть и те, кто уехал из-за политических преследований и старается продолжать свою работу, говорит Михальчук: "Мы активно помогаем таким людям, ставя на одну чашу весов безопасность Грузии и безопасность активистов".

Как россияне-экспаты влияют на экономику Грузии

Между тем влияние россиян, перебравшихся в Грузию, на экономику этой страны заметно невооруженным глазом. В начале марта курс грузинской нацвалюты сперва упал до 3,4 лари за доллар США, и Нацбанк Грузии даже продавал доллары на бирже, чтобы остановить снижение. Но уже с 10 марта лари стал резко укрепляться, а с июля его курс стабильно держится на уровне 2,8 лари за доллар.

Нацбанк Грузии сообщил о рекордном объеме денежных переводов в страну за первое полугодие Фото: Alexandr Burakow/DW

При этом финансовые аналитики указывают три фактора, повлиявшие на случившееся - рост грузинского экспорта, восстановление масштабов въездного туризма и увеличение объема денежных переводов в Грузию. Второй и третий факторы, по их мнению, стали ключевыми.

Нацбанк Грузии сообщил о рекордном объеме денежных переводов в страну за первое полугодие - 1,78 миллиарда долларов. 750 миллионов из них были переведены из России, а рост таких поступлений начался как раз в апреле - на фоне переезда в Грузию тысяч россиян. С начала года они открыли в местных банках 39 тысяч счетов.

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