 НПО Грузии призвали немедленно ввести визовый режим с Россией | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2022

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Россия

НПО Грузии призвали немедленно ввести визовый режим с Россией

Контроль за въездом россиян является вопросом национальной безопасности Грузии, уверены грузинские НПО, заявившие о достаточных основаниях для визового режима с РФ.

Центр Тбилиси

Центр Тбилиси

Неправительственные правозащитные организации Грузии призвали власти страны немедленно ввести визовый режим для граждан России. "Мы считаем, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и предприятий является вопросом национальной безопасности страны", - заявили 19 грузинских НПО, совместное обращение которых в среду, 17 августа, цитирует интернет-портал "Новости-Грузия".

НПО указали на использование Грузии для смягчения эффекта от санкций

Грузинские правозащитники и активисты указали на резкий рост числа россиян, прибывающих в их страну с начала текущего года. Кроме того, в Грузии после нападения России на Украину - с конца февраля 2022-го - зарегистрированы около 6400 российских компаний, что в семь раз больше показателя всего 2021 года, отметили они. При этом авторы обращения выразили обеспокоенность значительным увеличением экспорта из Грузии в Россию на фоне масштабных международных санкций против РФ. Массовый приток россиян и российского бизнеса в Грузию свидетельствует о том, что эта страна используется "для смягчения эффекта от международных санкций против Российской Федерации", указывается далее.

"Продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии, преступления против человечности, непрекращающийся конфликт в Украине и часто используемый РФ подход - интервенция в иностранное государство под предлогом так называемой защиты собственных граждан - создает достаточное основание для установления визового режима", - подчеркнули представители НПО.

Они отметили, что ограничение граждан оккупирующей или враждебной страны в правах является распространенной практикой и не противоречит международным стандартам в области прав человека. "На основании всего вышеизложенного требуем немедленно установить визовый режим для граждан России и пересмотреть правовой статус тех, кто уже въехал на территорию страны", - добавили авторы обращения.

НПО выразили "полную поддержку" украинскому народу

Одновременно грузинские НПО выразили "полную поддержку" украинскому народу в его борьбе за свободу и указали на действия РФ против Украины и Грузии, запрещенные международным правом в области ведения войны. Кроме того, Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии, напомнили правозащитники.

Среди подписавших обращение - фонд "Открытое общество" Грузии, Институт гражданского общества, Ассоциация молодых юристов Грузии, Движение за равенство, Группа поддержки женских инициатив WISG, Европейский фонд, Центр социальных наук и Стражи суда Грузии (Court Watch).

Грузия является одной из стран, в которую уехали наибольшее число россиян после начала российского вторжения в Украину. Граждане РФ имеют право находиться в Грузии без визы в течение одного года.

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    Автор: Клаудиа Ден


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