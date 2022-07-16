 Вынужденная покинуть РФ депутат Пирогова: Важно оставаться человеком | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.07.2022

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Россия

Вынужденная покинуть РФ депутат Пирогова: Важно оставаться человеком

Независимый депутат Горсовета Новосибирска, вынужденная уехать из России из-за уголовного дела, считает, что в стране остается достаточно людей, несогласных с войной против Украины.

Независимый депутат Горсовета Новосибирска Хельга Пирогова

Независимый депутат Горсовета Новосибирска Хельга Пирогова

Независимый депутат Горсовета Новосибирска Хельга Пироговавынуждена была покинуть Россию после того, как Следственный комитет РФ (СК РФ) возбудил против нее уголовное дело по статье о "фейках" про российскую армию. Официальным поводом стал ее удаленный впоследствии твит о похоронах погибших в Украине добровольцев. DW Пирогова рассказала о том, как развивается ситуация вокруг ее уголовного дела, как на это отреагировали ее коллеги-депутаты и что делать остающимся в России противникам войны.

DW: Где вы сейчас находитесь и что вам известно о возбужденном против вас уголовном деле?

Хельга Пирогова: Из-за открытого в России уголовного дела я была вынуждена уехать в Грузию. О самом деле мне известно, видимо, то же, что и всем. Потому что вся информация быстрее оказывается в СМИ, чем у моего адвоката. Это касается и уголовного дела, и административного. И это, на мой взгляд, очень некрасиво со стороны государства, хотя и сама ситуация очень некрасивая.

- Какая последняя информация от вашего адвоката?

- У меня на 15 августа назначен суд по административному делу в связи с твитом. Что касается уголовного дела, то у меня 25 июля должен был быть допрос, но я уехала. Пока никаких дальнейших следственных действий от Следственного комитета по уголовному делу не было.

- Вы, в принципе, ожидали что за вашу позицию, за какие-то ваши слова, ваши выступления вас в России начнут преследовать?

- В таком масштабе точно не ожидала. То есть, с самого начала, с 24 февраля, когда началась война, понятно было, что антивоенная позиция будет в России преследоваться. Прецеденты мы видели, и какая-то внутренняя самоцензура работала. Там даже нет слова "война" за что обычно цепляются, там нет никакой недостоверной информации, нет ничего - просто чистые эмоции. И за это не просто уголовное дело, а массовое масштабное преследование на таком высоком уровне. Это безусловно не может не удивлять.

- Вы говорите про тот самый твит, который вы потом даже удалили, но он стал причиной преследования. Если бы вы знали, что возбудят уголовное дело, вы бы стали его удалять?

- Все равно стала бы. Я ведь его удалила не из-за боязни какого-то уголовного дела или еще чего-то. Это были эмоции и когда я остыла, то поняла, что некорректно выразилась, что текст могут неправильно понять. В этом плане действия со стороны силовых структур никакого отношения к удалению твита не имеют.

- Была ли какая-то реакция на произошедшее от ваших коллег-депутатов?

- Да. Было письмо коллективное, точнее назвать это донос, главе Следственного комитета Бастрыкину, в первую очередь, от вице-спикера Законодательного собрания Андрея Панфёрова. И другое аналогичное письмо от коллег по городскому совету депутатов, и от депутатов Новосибирского района. Это из тех, кто решил такую травлю устроить.

Хельга Пирогова в интервью DW

Хельга Пирогова в интервью DW

Но были и коалиционные депутаты, которые писали мне и поддерживали морально. Это не могло было быть сделано публично, но тем не менее. А еще я ценю, когда мне пишут: "Я не согласен с тобой, но…", и дальше тоже идут слова поддержки. Это отделение моего твита от моей личности, моей деятельности для меня очень ценно.

- Насколько для вас было сложно принять решение об отъезде и как вы это решение принимали?

- Невероятно сложно. Я очень сильно не хотела уезжать из России. Мне хотелось жить в России, работать для России, делать так, чтобы мой город становился лучше, и я невероятно печалюсь от того, что сейчас мои возможности ограничены - они сохранились частично, я продолжаю делать свою депутатскую работу, - но при этом огромный пласт все равно выпадает. Для меня уезжать было очень тяжело, но был выбор: или печалиться, но на свободе, или быть в России, но в СИЗО. Поскольку я на пятом месяце беременности, это сильно ускорило принятие решения. Потому что теперь я ответственна не только за себя, но еще за одного человека. В итоге, буквально за полтора часа все было решено - я уехала, не заезжая домой, практически без вещей.

- Понятно, что сегодня нельзя верить статистике, но, по вашим ощущениям, тех людей, которые против войны, пусть даже не явно, но хотя бы внутренне против, сколько их? Необязательно даже в России, но в Новосибирске, который вы знаете?

- Очень много. Я, например, к тем, кто против войны, отношу еще и тех, кто, допустим, верит телевизору. Но если спросить его: "Ты против войны?", не конкретно той, что происходит сегодня, а в целом, то они, действительно, против. Точнее говоря, я не отношу их к противникам  войны, но и не могу отнести к ее сторонникам. Они просто живут в информационном вакууме, в тех жестких рамках, куда их агрессивно загоняет пропаганда. Им просто кажется, будто все, что им рассказывают по телевизору, - это правда. На самом деле они совершенно добрые, отзывчивые люди, они искренне сопереживают и сочувствуют Украине. И здесь вопрос только в том, как быстро закончится пропаганда. Два дня и эти люди будут говорить: все, что происходит - отвратительно, и признаваться в любви украинцам.

- Как вы думаете, что сегодня можно делать человеку, который против войны и живет при этом в России?

- Во-первых, держаться и помнить, что он не один, что таких людей, действительно, много. Ответ на вопрос: "Что делать?" зависит от того, насколько ты готов рисковать. Понятно, что выходить куда-то сегодня очень рискованно. Но, безусловно, есть огромное количество людей, которые рискуют и выходят на одиночные пикеты даже сейчас. Я безумно восхищаюсь людьми которые рискуют собой вот так и делают то, что считают нужным - они настоящие герои.

Кроме того, есть форматы тихих пикетов, которыми активно пользуются в российских городах. Потому что людям, которые против войны, и вокруг себя видят постоянно эту букву Z, слышат эти ура-патриотические речи и призывы, необходимо понимать, что они не одиноки. А тут какая-нибудь антивоенная надпись на заборе, где-то зеленая ленточка повязана, где-то красная краска символически разлита… Это казалось бы такие маленькие шажочки, но это придает сил и очень важно. Это тоже такой путь - показать, что ты не одинок. В любом случае, надо пытаться удержать себя на плаву и не терять бодрость духа. Это сейчас самое главное. Потому что однажды это все, конечно, закончится и важно просто до конца оставаться человеком.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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