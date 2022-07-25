 Новосибирский депутат Пирогова покинула РФ после дела о ″фейках″ | Новости из Германии о России | DW | 25.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Новосибирский депутат Пирогова покинула РФ после дела о "фейках"

Хельга Пирогова, на которую завели уголовное дело после записи в Twitter о похоронах погибших в ходе войны в Украине солдат, покинула Россию и находится в Тбилиси.

Здание Следственного комитета РФ

СК РФ (фото из архива)

Независимый член Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова, на которую ранее завели уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" (ст. 207.3 УК), покинула Россию и находится в Тбилиси. Об этом она рассказала изданию "Медиазона", которое приводит ее слова в понедельник, 25 июля.

Как отметила Пирогова, на 06.00 мск у нее был назначен допрос в Следственном комитете (СК) РФ. Поводом для дела стала запись в Twitter, посвященная похоронам погибших в ходе войны в Украине российских солдат: "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилу идут. А то зря что ли такие роскошные похороны устраивали".

Комментарий позднее был удален.

Дело открыто по указанию Бастрыкина

Первый зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области, подполковник ГРУ в отставке, Андрей Панферов составил письмо в прокуратуру, в котором призвал "оценить высказывание" Пироговой.

Политика задержали вечером 21 июля после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги для оплаты штрафов после акций протеста в 2021 году. Сначала ее отпустили с протоколом. Однако позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил "незамедлительно" возбудить уголовное дело. "Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - написала пресс-служба СК РФ.

Как отмечали соратники Пироговой, она находится на четвертом месяце беременности.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 04:23

"Я не могла молчать": Вероника Белоцерковская о войне в Украине и уголовном деле в России

Аудио- и видеофайлы по теме

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов  

О фейковой истории Путина, протестах в Беларуси и будущем НАТО. Витаутас Ландсбергис #вТРЕНДde  

Реклама

Самые читаемые

Киссинджер предостерег от уступок России территорий Украины  

150-й день войны России против Украины: главные события  

Опрос: немцы испытывают все больше страха перед будущим  