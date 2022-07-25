Новосибирский депутат Пирогова покинула РФ после дела о "фейках"

Независимый член Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова, на которую ранее завели уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" (ст. 207.3 УК), покинула Россию и находится в Тбилиси. Об этом она рассказала изданию "Медиазона", которое приводит ее слова в понедельник, 25 июля.

Как отметила Пирогова, на 06.00 мск у нее был назначен допрос в Следственном комитете (СК) РФ. Поводом для дела стала запись в Twitter, посвященная похоронам погибших в ходе войны в Украине российских солдат: "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилу идут. А то зря что ли такие роскошные похороны устраивали".

Комментарий позднее был удален.

Дело открыто по указанию Бастрыкина

Первый зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области, подполковник ГРУ в отставке, Андрей Панферов составил письмо в прокуратуру, в котором призвал "оценить высказывание" Пироговой.

Политика задержали вечером 21 июля после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги для оплаты штрафов после акций протеста в 2021 году. Сначала ее отпустили с протоколом. Однако позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил "незамедлительно" возбудить уголовное дело. "Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - написала пресс-служба СК РФ.

Как отмечали соратники Пироговой, она находится на четвертом месяце беременности.

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