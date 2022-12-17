Подписано соглашение об энергокабеле из Азербайджана в ЕС

В течение нескольких лет по дну Черного моря планируется проложить кабель для поставок зеленой энергии в Румынию.

Лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Черного моря для передачи в Европу зеленой азербайджанской энергии от запланированных ветряных электростанций в Каспийском море. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 17 декабря.

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии было подписано в Бухаресте. Подписи под документом поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Румынии Николае Чукэ. В церемонии также участвовали президент Румынии Клаус Йоханнис и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Кабель длиной 1100 км и мощностью 1000 МВт пройдет из Азербайджана в Румынию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия выделила 2,3 миллиарда евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Реализация проекта займет несколько лет

По словам фон дер Ляйен, новый кабель сможет интегрировать Грузию в европейский рынок электроэнергии, и обеспечить поставки энергии балканским странам, Молдове и Украине. Планируется, что технико-экономическое обоснование проекта кабеля будет готово в 2023 году, а на строительство уйдет от трех до четырех лет.

"С начала российского вторжения мы решили отказаться от российского топлива и диверсифицировать источники за счет таких надежных партнеров в области энергии, как сидящие за этим столом, и это работает", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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