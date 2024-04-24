Берлин поддерживает идею ввести эмбарго на СПГ из России

Немецкое правительство поддерживает предложение внести в 14-й пакет европейских санкций против России за полномасштабную агрессию против Украины эмбарго на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом, отвечая 24 апреля на вопрос DW, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck).

"Молекулы российского газа"

"Да, я поддерживаю это, - сказал Хабек, имея в виду предложение Швеции ввести санкции на российский СПГ. - Германии более не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставки". Если в газотранспортную систему и попадают, как выразился министр, "молекулы российского газа", то это исключительно результат закупок СПГ на мировом рынке.

Роберт Хабек на пресс-конференции 24 апреля Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Роберт Хабек заявил, что если уж Германия смогла избавиться даже от инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа, то и другие страны могли бы последовать ее примеру. "То, что удалось сделать Германии в отношении газа, должно быть возможно и другим странам в других сферах энергетики", - заявил министр, имея в виду не только российский СПГ, но и экспорт из России в ЕС топлива для атомных электростанций.

14-й пакет санкций на подходе

По оценкам экспертов, в настоящее время Россия занимает после США второе место по объему поставок СПГ в страны ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%. В прошлом году, по подсчетам компании Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках, российские фирмы продали странам Евросоюза 15,5 млн тонн СПГ, что почти на 40% больше, чем в 2021 году.

Ожидается, что проект 14-го пакета санкций против России Еврокомиссия представит на будущей неделе.