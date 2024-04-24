Берлин поддерживает идею ввести эмбарго на СПГ из России

Берлин поддерживает идею ввести эмбарго на СПГ из России24 апреля 2024 г.
Немецкое правительство поддерживает предложение внести в 14-й пакет европейских санкций против России за полномасштабную агрессию против Украины эмбарго на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом, отвечая 24 апреля на вопрос DW, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck).
"Молекулы российского газа"
"Да, я поддерживаю это, - сказал Хабек, имея в виду предложение Швеции ввести санкции на российский СПГ. - Германии более не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставки". Если в газотранспортную систему и попадают, как выразился министр, "молекулы российского газа", то это исключительно результат закупок СПГ на мировом рынке.
Роберт Хабек заявил, что если уж Германия смогла избавиться даже от инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа, то и другие страны могли бы последовать ее примеру. "То, что удалось сделать Германии в отношении газа, должно быть возможно и другим странам в других сферах энергетики", - заявил министр, имея в виду не только российский СПГ, но и экспорт из России в ЕС топлива для атомных электростанций.
14-й пакет санкций на подходе
По оценкам экспертов, в настоящее время Россия занимает после США второе место по объему поставок СПГ в страны ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%. В прошлом году, по подсчетам компании Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках, российские фирмы продали странам Евросоюза 15,5 млн тонн СПГ, что почти на 40% больше, чем в 2021 году.
Ожидается, что проект 14-го пакета санкций против России Еврокомиссия представит на будущей неделе.