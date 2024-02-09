Правительство РФ разрешило поставки СПГ немецкой SEFE

Правительство РФ разрешило поставки СПГ немецкой SEFE10 февраля 2024 г.
Правительство России продлило разрешение "Ямала СПГ" на поставки сжиженного природного газа немецкой компании Securing Energy For Europe (SEFE, бывшая Gazprom Germania) до 31 декабря 2040 года. Об этом говорится в официальном распрояжении Правительства РФ от пятницы, 9 февраля.
Российский газ продолжат поставлять в Индию
"Ямал СПГ" - проект российского НОВАТЭКа. Ранее у него был заключен контракт с бывшей структурой "Газпрома" Gazprom Marketing&Trading Singapore (GM&T Singapore) о поставках газа крупнейшей газовой компании Индии Gail.
В свою очередь, GM&T Singapore был активом Gazprom Germania GmbH - немецкой "дочки" российского "Газпрома", которая была национализирована властями ФРГ в ноябре 2022 года. После национализации Gazprom Germania и переименования ее в SEFE, Россия ввела санкции против SEFE и GM&T Singapore. Соответственно, формально российские компании не могли продолжать торговать с ними.
Однако, чтобы не срывать поставки газа в Индию, правительство РФ выдало "Ямал СПГ" разрешение на взаимодействие с SEFE сначала на 90 дней, затем до конца 2024 года, а теперь - до 31 декабря 2040.
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