Минфин РФ повышает ставку НДФЛ для ряда групп населения

Планируется, что для доходов более 50 млн рублей в год новая налоговая ставка составит 22%. Участников войны в Украине поправки не коснутся.

Министерство финансов РФ предлагает расширить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, снизив до 2,4 млн рублей порог годового дохода для применения ставки 15% и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов более 50 млн рублей в год, передают российские СМИ вечером во вторник, 28 мая.

"Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках послания", - говорится на сайте министерства финансов .

Указывается, что в пакет законопроектов, внесенных Минфином на рассмотрение правительством, входят поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Новые налоговые ставки в России

Планируется ввести прогрессивную шкалу налогообложения для всех, чей доход превышает 2,4 млн рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц. При этом налоговая ставка для доходов от 2,4 до 5 млн рублей составит 15%; для доходов от 5 до 20 млн рублей - 18%; для доходов от 20 до 50 млн рублей - 20%; для доходов свыше 50 млн рублей - 22%; для всех остальных НДФЛ сохранится на уровне 13%. С 2021 года ставка НДФЛ в 15% действует на годовой доход свыше 5 млн рублей.

Повышенный налог будут взимать не со всего дохода, а с суммы, на которую доход превышает базовый уровень в 2,4 млн рублей в год.

Участников войны в Украине поправки не коснутся. Их денежное довольствие и дополнительные выплаты по-прежнему будут облагаться тринадцатипроцентным налогом.

У семей с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов в месяц, появится возможность вернуть 7% налога из 13%. То есть для них налоговая ставка фактически составит 6%.

По расчетам Минфина, введение прогрессивной шкалы коснется 3,2% работающего населения страны.