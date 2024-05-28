Минфин РФ повышает ставку НДФЛ для ряда групп населения

Минфин РФ повышает ставку НДФЛ для ряда групп населения29 мая 2024 г.
Министерство финансов РФ предлагает расширить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, снизив до 2,4 млн рублей порог годового дохода для применения ставки 15% и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов более 50 млн рублей в год, передают российские СМИ вечером во вторник, 28 мая.
"Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках послания", - говорится на сайте министерства финансов.
Указывается, что в пакет законопроектов, внесенных Минфином на рассмотрение правительством, входят поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Новые налоговые ставки в России
Планируется ввести прогрессивную шкалу налогообложения для всех, чей доход превышает 2,4 млн рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц. При этом налоговая ставка для доходов от 2,4 до 5 млн рублей составит 15%; для доходов от 5 до 20 млн рублей - 18%; для доходов от 20 до 50 млн рублей - 20%; для доходов свыше 50 млн рублей - 22%; для всех остальных НДФЛ сохранится на уровне 13%. С 2021 года ставка НДФЛ в 15% действует на годовой доход свыше 5 млн рублей.
Повышенный налог будут взимать не со всего дохода, а с суммы, на которую доход превышает базовый уровень в 2,4 млн рублей в год.
Участников войны в Украине поправки не коснутся. Их денежное довольствие и дополнительные выплаты по-прежнему будут облагаться тринадцатипроцентным налогом.
У семей с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов в месяц, появится возможность вернуть 7% налога из 13%. То есть для них налоговая ставка фактически составит 6%.
По расчетам Минфина, введение прогрессивной шкалы коснется 3,2% работающего населения страны.