Новые репрессии властей России: неугодных лишают паспортов

Первыми об аннулировании паспортов сообщили сооснователи организации "Омское гражданское объединение" Даниил Чебыкин и Ричард Кинг. В какой-то момент у активистов просто пропал доступ к мобильным приложениям банков и российским сим-картам. Позже они смогли выяснить через сайт МВД, что их паспорта признаны недействительными в "одностороннем порядке". Без этих документов невозможно получить и новый заграничный паспорт, что значительно затрудняет россиянам жизнь за границей. Чтобы обжаловать это решение, им нужно вернуться на родину. Собеседники DW предполагают, что сложнее всего может быть тем россиянам, которые выехали в Армению или другую страну СНГ, имея на руках только внутренний паспорт.

Запросил загранпаспорт - лишился обычного

Чебыкин и Кинг говорят, что без внутренних паспортов также не могут оформить доверенность на адвоката. Юрист представляет интересы в российском суде, где активисты пытаются оспорить "экстремистский" и "иноагентский" статусы "Омского гражданского объединения", сообщили они в Telegram-канале своей организации. Они связывают проблемы с паспортами с тем, что прежде они обратились в российские посольства, чтобы заказать новые заграничные паспорта. Причем Чебыкину сообщили, что его внутренний паспорт "заменен на новый": сотрудник посольства предложил активисту "решить свои проблемы на родине".

Живущие в ФРГ россияне (пока) могут заказать новый загранпаспорт в генконсульстве РФ в Бонне. Фото: Marc John/IMAGO

Подавала заявление на загранпаспорт и активистка из Архангельска Олеся Кривцова, после чего ее внутренний паспорт тоже был признан недействительным. В России она состоит в списке "террористов и экстремистов" - там ее обвиняют в "дискредитации" ВС РФ и оправдании терроризма. Девушку арестовали в 2023 году, но она смогла сбежать из-под домашнего ареста в Норвегию, где сейчас работает журналистом.

Кривцова рассказала DW, что узнала об аннулировании своего паспорта случайно - решила проверить статус документа, когда прочитала про случай омских коллег: "Еще четыре месяца назад все было в порядке. Тогда я посетила российское консульство, сотрудница которого отсканировала мой внутренний паспорт и отправила (в Россию - Ред.)". Активистка предполагает, что аннулирование могло произойти из-за ее необычной подписи в паспорте: "Когда его получала, то вместо подписи в документе я написала слово "Свобода" и поставила знак пацифик". Девушка говорит, что за полтора года использования этого паспорта у нее не было проблем, в том числе при участии в судебных заседаниях.

"Серый паспорт" - как альтернатива аннулированному документу

Власти РФ могли использовать формальную причину для аннулирования документов - например, "установление факта внесения в паспорт недостоверных сведений", предполагает юрист "Первого отдела" Максим Оленичев. Он отмечает, что без действующего российского паспорта становится невозможным совершение каких-либо сделок в России, в том числе банковских переводов или продажи недвижимости. Причем у российских консульств есть другой способ борьбы с инакомыслящими - находящимся под уголовными делами автоматически отказывают в выдаче загранпаспорта.

Такая история произошла с активистом из Иваново Михаилом Гусевым, который в феврале также подал заявление на новый загранпаспорт. Однако в посольстве РФ в Люксембурге ему отказали, сославшись на его уголовное дело "о дискредитации" армии РФ. "При этом внутренний паспорт пока у меня действителен", - пояснил он в разговоре с DW. Нынешний загранпаспорт Гусева истекает через несколько лет.

Получить в Германии "серый паспорт" очень трудно Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Но у него есть альтернативный план: в будущем он не исключает, что обратится к властям Германии за так называемым "серым паспортом" или "паспортом иностранца" (Reiseausweis für Ausländer). Этот проездной документ заменяет обычный паспорт и позволяет въезжать в большинство стран мира, но получить его довольно трудно: надо доказать невозможность получения нового паспорта в официальных ведомствах своего государства.

Сложнее ситуация у краснодарской активистки Алипат Султанбеговой, которая уехала из РФ по политическим мотивам. Против нее возбудили дело "о повторной дискредитации" армии - в годовщину полномасштабного российского вторжения она возложила цветы у памятника Тараса Шевченко в Краснодаре с табличкой "Прости нас, Украина". Российское консульство в Армении, куда она успела уехать в мае 2023 года, отказалось выдать ей загранпаспорт из-за уголовного дела. Алипат сообщила DW, что ее внутренний паспорт пока действует, но если его аннулирует, то девушка окажется вовсе без документов.

"Рациональности мало, люди все равно не вернутся"

Бывший советник представительства РФ при ООН в Женеве Борис Бондарев, выступающий против войны в Украине, считает, что аннулирование российских паспортов пока носит несистемный характер. Он обращает внимание, что к такому способу репрессий прибегают региональные власти РФ, пока не известно ни об одном случае аннулирования паспорта у какого-либо известного оппозиционера.

Кто пытается отравить жизнь российским оппозиционерам за рубежом? Ответ Сергея Елкина Фото: DW

Силовики низкого ранга, считает Бондарев, могут из личных побуждений пытаться отравить жизнь оппозиционерам: "Рациональной цели тут мало, ведь они прекрасно понимают, что люди не вернутся. Это больше похоже на эмоциональный всплеск какого-то местного полковника полиции, который выбрал несколько паспортов из одной стопки", - говорит он.

Но бывший дипломат не исключает, что в будущем эту практику могут распространить и на других оппозиционеров, могут, например, аннулировать им загранпаспорта. По его словам, технически это возможно: документ признается утраченным, и эта информация распространяется среди других диппредставительств. Без загранпаспорта, отмечает Бондарев, невозможно продлить ВНЖ в стране проживания: "И ведь после нескольких лет жизни с ВНЖ нужно объяснить местным властями, почему ты сейчас решился обратиться за политическим убежищем".

Российским дипломатам и пограничникам разрешат изымать паспорта

Чебыкин и Кинг опасаются, что новый вид репрессий может приобрести массовый характер после того, как в Госдуме примут новый закон. Согласно внесенным поправкам к закону "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", погранслужбе ФСБ, сотрудникам МВД и представителям дипмиссий могут разрешить изымать "недействительные паспорта" у россиян. Пока эта норма проходит общественные слушания.

В законе "О гражданстве" есть ряд условий, при которых паспорт могут признать недействительным. Например, у документа закончился срок действия (владелец достиг возраста 20 или 45 лет), в нем указаны недостоверные сведения, он был испорчен или изношен, в нем нельзя различить информацию. Также недействительным признается паспорт, если человек вышел из гражданства, сменил ФИО, пол, подал заявление о краже или потере документа, а также в случае смерти владельца. Наконец, паспорт могут отнять, если он признан вещдоком.