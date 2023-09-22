В 2024 году Россия почти вдвое увеличит военные расходы

В новом году расходы на армию впервые в истории России превысят расходы по статье "Социальная политика", к которой относятся пенсии, пособия и прочие социальные выплаты.

Власти России намерены в 2024 году увеличить расходы на оборону с нынешних 3,9% до 6% ВВП, сообщило в пятницу, 22 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на копии проектов бюджетных планов. В абсолютном выражении расходы на оборону увеличатся с 6,4 трлн до 10,8 трлн рублей. Агентство напоминает, что в предвоенном 2021 году расходы Кремля на оборону составляли 3,6 трлн рублей.

Примечательно, что на социальную политику в предстоящем году планируется израсходовать 7,5 трлн рублей (в 2023 году - 6,5 трлн). Тем самым, как отмечает Telegram-канал Faridaily, в 2024 году расходы на армию впервые в истории России превысят расходы по статье "Социальная политика", к которой относятся пенсии, пособия и прочие социальные выплаты.

Расходы по засекреченным статьям бюджета, значительная часть которых, как предполагается, связана с войной, вырастут, по данным Bloomberg, с 6,5 трлн до 11,1 трлн рублей и составят треть от всех бюджетных трат.

Помимо этого, власти РФ планируют немного увеличить расходы на нацбезопасность, а расходы на образование и здравоохранение сохранить на прежнем уровне - 1,5 и 1,6 трлн рублей соответственно.

Рост доходов, несмотря на санкции

В проекте бюджета общие расходы в предстоящем году прогнозируются на уровне 36,6 трлн рублей - на 15% больше, чем d нынешнем. При этом, пишет Bloomberg, несмотря на резкое увеличение военных расходов и санкции, правительство РФ ожидает, что доходы бюджета составят более 35 трлн рублей - на 22% больше, чем в 2023 году. Дефицит бюджета в 2024, согласно документу, составит 0,9% ВВП.

В августе агентство Reuters писало, что за первые шесть месяцев 2023 года Россия выделила на военные нужды 5,59 трлн рублей. При этом на оборону в бюджете были заложены только 4,98 трлн рублей. В связи с этим российские власти решили удвоить целевые расходы по статье "Оборона" до 9,7 трлн рублей, писало тогда агентство.

В мае издание The Bell на основе данных федерального портала "Электронный бюджет" подсчитало, что секретные расходы бюджета превысили 3 трлн рублей и заняли первое место в структуре трат. Вскоре после этого с портала пропали данные об оперативных тратах Минфина.

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