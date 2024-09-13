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Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19 процентов

Алексей Волошинов
13 сентября 2024 г.

В истории РФ ключевая ставка ЦБ была выше нового показателя в 19% лишь однажды - на 4-й день войны против Украины.

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Russland Elvira Nabiullina Gouverneurin der Zentralbank in Schwarz
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина (фото из архива)Фото: Russian Central Bank/SNA/IMAGO

Банк России (Центробанк РФ) поднял ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте регулятора, в пятницу, 13 сентября. Таким образом, показатель ставки рефинансирования приблизился к рекордному в истории России. Лишь однажды, 28 февраля 2022 года, на четвертый день войны России против Украины, Центробанк поднимал ее до 20% годовых.

Ключевая ставка может быть повышена еще раз

В пресс-релизе отмечается, что следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября 2024 года.

По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, на прошедшем заседании также обсуждалось возможное повышение ставки сразу до 20% и сохранение на текущем уровне. В предыдущий раз ключевая ставка повышалась до 18% в конце июля 2024-го.

Инфляция в РФ превысила ожидания, а рост российской экономики замедлился

"Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%", - говорится в пресс-релизе ЦБ. Там отмечается: "Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг". В связи с этим, считает Банк России, "требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", которое приведет к "возобновлению процесса дезинфляции" и "снизит инфляционные ожидания", чтобы обеспечить возвращение показателя к цели в 4-4,5% в 2025 году. Набиуллина заявила, что для уменьшения инфляции до этого показателя Банк России "готов идти на более жесткие меры, в том числе повышение ключевой ставки". Текущий рост цен в РФ в августе при этом составил 7,6% в годовом выражении.

При этом, как сообщили в ЦБ, данные по ВВП России за II квартал 2024 года и "оперативные индикаторы в июле - августе" указывают на замедление роста российской экономики. "Данное замедление, вероятно, в основном связано не с охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса", - говорится в пресс-релизе.

 

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