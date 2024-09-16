Путин вновь увеличил штатную численность армии России

В соответствии с указом Путина, в российской армии теперь будут служить 1,5 млн военнослужащих. Общая численность ВС РФ составит 2 млн 389 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 180 000 человек - до 2 млн 389 тысяч 130 человек. Среди них 1,5 млн - военнослужащие, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября. Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Путин увеличивает штатную численность ВС третий раз за два года

С начала войны России против Украины Путин увеличивал штатную численность вооруженных сил в августе 2022-го и в декабре 2023 года. В первый раз число военнослужащих было поднято на 137 000 человек, а во второй - на 170 000.

До начала войны число военных в ВС РФ составляло 1 миллион 13 тысяч 628 человек.

Сообщения о возможности новой волны мобилизации в России

13 августа 2024 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что российские власти могут объявить новую волну мобилизации из-за нехватки военнослужащих. Со слов трех близких к Кремлю и Минобороны РФ источников Bloomberg, ВС РФ якобы не успевают восполнять потери на передовой, достигшие максимума с начала войны России против Украины. Несмотря на значительно возросшие выплаты для контрактников, российские регионы не выполняют в среднем более трети квот на призыв, указал один из собеседников агентства.

В свою очередь Путин в начале июня заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что новой волны мобилизации в России не планируется. По его словам, действующего контингента в зоне боевых действий недостаточно для быстрого достижения целей, но сейчас командование армии РФ придерживается другой тактики. "Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию", - пояснил российский лидер.