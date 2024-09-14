ВСУ прорвали границу РФ в новом месте
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Темы выпуска:
00:04 DW Новости с Глебом Гавриком
00:52 ВСУ прорвали границу РФ в новом месте, как продвигается контрнаступление России в Курской области
05:13 Джо Байден и Кир Стармер обсудили разрешение ВСУ бить по целям в глубине территории РФ: когда примут это решение?
10:35 Поездка Шольца по Центральной Азии: что канцлер обсудит с лидерами стран
15:41 Здоровье Марии Колесниковой подорвано: интервью DW с ее сестрой Татьяной Хомич
19:30 Репортаж об израильских резервистах, которые не хотят идти служить в армию в знак протеста против ситуации в секторе Газа
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