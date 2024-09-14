ВСУ прорвали границу РФ в новом месте

Эксперты американского Института изучения войны в своей новой сводке подтвердили то, что украинские войска прорвали границу России на новом участке в Курской области. Аналитики пишут, ссылаясь на заявления президента Украины Владимира Зеленского, что вторжение ВСУ в Курскую область, судя по всему, сорвало планы российской армии на наступление вдоль всей границы с Украиной.

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