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Путин: При нынешней тактике РФ мобилизация не нужна

Ася Миллер
7 июня 2024 г.

Владимир Путин признал, что действующего контингента недостаточно для быстрого достижения целей РФ в Украине.

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Владимир Путин наблюдает за парадом Кремлевского полка на Соборной площади после церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце, 7 мая 2024 года
Владимир ПутинФото: Ramil Sitdikov/Tass/IMAGO

Новой волны мобилизации в России не планируется, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

По словам российского президента, действующего контингента недостаточно для быстрого достижения целей, но сейчас командование армии РФ придерживается другой тактики. "Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию", - пояснил Путин.

По его данным, в 2023 году на фронт добровольно отправились более 300 тысяч человек, а с начала 2024 года контракты с Минобороны заключили уже более 160 тысяч россиян.

Мобилизация в России в 2022 году

Российские власти объявили о проведении "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о 300 тысяч мобилизованных. Еще около 20 тысяч, по заявлению официальных лиц, отправились на войну в качестве добровольцев.

Непосредственно перед объявлением мобилизации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял журналистов, что речи о ней не идет.

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