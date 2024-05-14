Зачем Россия открыла новый фронт в Харьковской области?

В приграничных районах Харьковской области продолжаются бои. DW поговорила с военными аналитиками о целях, которые может преследовать Россия, начав это наступление, и о том, на что ей хватит ресурсов.

Утром 10 мая армия РФ начала наступление на Харьковскую область. По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска осуществили "относительно ограниченные наступательные операции" вдоль границы двух стран на севере Харьковской области. Как рассказала в разговоре с DW эксперт по оборонным исследованиям в лондонском Кингс-колледже Марина Мирон, в результате этих атак войскам РФ удалось захватить несколько сел.

Сейчас идут бои вблизи Волчанска, где, по мнению эксперта, армия РФ пытается окружить город и заблокировать поставки с востока. "Это один из возможных сценариев того, что будет происходить здесь. Но мы не должны забывать, что другие направления, на которых россияне пытаются продвинуться, также важны, а именно вблизи Часового Яра, Северска и Работино в Запорожской области", - добавляет Мирон.

Наступление РФ, которого ждали, или только отдельные операции?

Эксперты, с которыми пообщалась DW, не едины относительно того, является ли продвижение РФ в Харьковской области тем большим наступлением, о котором предупреждали официальные лица в Украине, в том числе президент страны Владимир Зеленский. По мнению военного эксперта из университета Портсмута, бывшего офицера военной разведки Великобритании Фрэнка Ледвиджа, речь идет об "операциях" или "рейдах".

Ледвидж видит две возможности развития событий, первая из которых - создание буферной зоны возле Белгорода. "Путин пообещал создание буферной зоны, и операции, которые мы наблюдаем, похоже, направлены на достижение этой цели, - отмечает эксперт. - Но есть и другая возможность, и она заключается в том, что это начало наступления на Харьков, и, похоже, американцы считают, что происходит именно это. Я не уверен, что это было бы целесообразно, я уверен, что это было бы глупо с российской стороны, но посмотрим".

Разрушение в результате обстрела Волчанская на севере Харьковской области, 11 мая 2024 года Фото: GEORGE IVANCHENKO/EPA

О возможности масштабного наступления российских войск на Харьков 10 мая заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. По словам Ледвиджа, есть также свидетельства того, что подобное вторжение россиян может произойти и в направлении украинского города Сумы.

По мнению же Марины Мирон, армия РФ не ставит целью захват Харьковской области. "Я не думаю, что на данный момент россияне пытаются захватить Харьковскую область, потому что им понадобилось бы гораздо больше войск, а они не выделили достаточного количества войск для того, чтобы удерживать ее. Они также не задействовали достаточно войск для захвата Волчанска, уже не говоря о захвате Харькова", - считает эксперт, отмечая при этом, что ситуация постоянно меняется. 13 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ достигла "тактического успеха" во время боев под Волчанском.

Вероятно, открывая еще один фронт, российские войска пытаются оттянуть украинские силы с других направлений в Донецкой области - для того, чтобы развивать наступление в районе Авдеевки, отмечает Мирон. По ее мнению, цель российской армии заключается в том, чтобы отвлечь украинские войска, зная, что ВСУ испытывают недостаток живой силы, чтобы благодаря этому продвинуться в направлении Курахово, Селидово и Покровска. "Идея заключается в том, чтобы разделить украинские силы и выйти в тыл группировкам ВСУ возле Угледара, а также Славянска и Краматорска", - считает эксперт.

"Окно возможностей" для РФ, пока Украина не получила достаточно военной помощи

По мнению Фрэнка Ледвиджа, Россия наступает, пользуясь тем, что военная помощь Запада поступает в Украину слишком поздно и не в достаточном объеме. "Это происходило также, по моему мнению, в течение последних четырех или пяти месяцев, особенно после успеха россиян в Авдеевке. И это продолжается, они продвигаются по всей территории, в основном в Донецкой области, но и в других местах с большим или меньшим успехом", - отмечает эксперт.

Однако хватит ли западной помощи для отражения натиска российских войск? По мнению Марины Мирон, существует определенное несоответствие между помощью, которую Украина получает сейчас или должна получить в ближайшее время, и тем, что ей нужно для отражения наступления РФ. "Мы знаем, что ATACMS доставлены в Украину. Однако проблема заключается в том, что Украине также нужны артиллерийские снаряды, а также артиллерийские системы, средства противовоздушной обороны и бронетехника. Все это Украина на данный момент не получает. Мы не знаем, когда поставят F-16 и как они повлияют на динамику боевых действий", - отмечает эксперт.

Фрэнк Ледвидж указывает на то, что союзники Украины прилагают большие усилия, чтобы увеличить военную помощь Украине, в частности, поставки боеприпасов. "Проблема имеет структурный характер. ЕС и его страны-члены просто не имеют промышленной базы для этого (поставок Украине достаточного количества боеприпасов. - Ред.)", - констатирует он.

Эксперты: Украине не хватает живой силы - и Россия этим пользуется

Эксперты, с которыми пообщалась DW, указывают также на нехватку живой силы в украинской армии, которую использует Россия. "Есть проблема с человеческим ресурсом, с живой силой, способной остановить россиян, потому что технологии не заполнят этот пробел", - убеждена Марина Мирон.

По мнению Франка Ледвиджа, Украина понесла большие потери за последние несколько лет и нуждается в замене военнослужащих, прилагая усилия по расширению мобилизации. "Это главный вызов для Украины, в дополнение к ее проблемам с боеприпасами и, собственно, с вооружением. Именно этим недостатком пользуются россияне, растягивая украинские силы через линию соприкосновения и, конечно, удерживая инициативу", - считает эксперт.