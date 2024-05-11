ВСУ продолжают держать оборону в Харьковской области

ВСУ продолжают держать оборону в Харьковской области11 мая 2024 г.
Вооруженные силы Украины вторые сутки продолжают держать оборону в Харьковской области в районе приграничных сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка. Об этом заявил в субботу, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к согражданам.
По словам Зеленского, ВСУ проводят в этом районе "контрударные" действия. "Сорвать российские наступательные замыслы - это сейчас задача номер один", - подчеркнул украинский лидер. Он пообещал отправить на Харьковщину дополнительные силы для отражения российских атак. При этом Зеленский добавил, что на фронте в Донецкой области ситуация также остается сложной, выделив Покровское направление.
Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что ситуация на северной и северо-восточной границах области "полностью контролируемая". "Угрозы наземной операции для Харькова нет. Силы обороны делают все возможное для удержания позиций", - отметил он. По словам Синегубова, российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) искали слабые позиции ВСУ на границе, но везде были остановлены.
МО РФ заявило о захвате пяти сел
10 мая Зеленский предупредил, что россияне начали "новую волну наступательных действий". В тот же день агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского военного сообщило, что в районе города Волчанск на Харьковщине ВС РФ продвинулись примерно на 1 километр. Председатель Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил об эвакуации жителей Волчанска и окружающих населенных пунктов. Зеленский заявил о наращивании сил ВСУ на харьковском направлении.
Около полудня 11 мая Минобороны России отчиталось о захвате подразделениями группировки "Север" приграничных сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. При этом ВС РФ вели артиллерийские обстрелы 120 населенных пунктов Харьковщины и других приграничных областей Украины, добавило ведомство. По словам Синегубова, в результате обстрелов Волчанска и окрестностей погибли два человека.
Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 10 мая отметил "тактически значительные успехи" российской армии в наступлении на Волчанск и село Липцы. Аналитики института, однако, полагают, что речь сейчас не идет о масштабной операции по окружению и захвату Харькова. Скорее ВС РФ рассчитывают оттянуть силы ВСУ с других важных участков фронта, отодвинуть украинские позиции от границы и сделать так, чтобы Харьков оказался в радиусе поражения российской артиллерии, считают в ISW.