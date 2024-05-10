Зеленский: ВСУ наращивают силы на харьковском направлении

Президент Украины заявил о решительном ответе страны на активизацию российского наступления на восточном фронте и призвал западных партнеров ускорить фактические поставки необходимого для защиты оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи вечером в пятницу, 10 мая, заявил о решительном ответе Украины на продолжающееся российское наступление. "Главная тема - Харьковская область. Сегодня российские войска попытались расширить свои операции против Украины", - говорится в тексте президента, опубликованном в Telegram. Зеленский пишет, что силы противника значительны, но Вооруженные силы Украины успешно наносят ответные удары.

"Мы наращиваем силы на харьковских направлениях. И вдоль нашей государственной границы, и по всей линии фронта мы неизменно будем уничтожать оккупантов так, чтобы сорвать любые наступательные намерения России", - говорится в сообщении.

Зеленский также призвал западных партнеров продолжать поддержку защитников Украины своевременными поставками обещанного оружия. "Действительно полезный пакет (военной помощи. - Ред.) - это оружие, доставленное в Украину, а не просто объявление о нем. Я благодарю каждого лидера, который смотрит на ситуацию именно так", - написал украинский президент.

Кирби: США поддерживают Украину во время атаки РФ на Харьков

Соединенные Штаты работают круглосуточно, чтобы обеспечить Украину вооружениями для защиты от усиленной атаки российской армии, которая нацелилась на второй по величине город страны - полуторамиллионный Харьков, - и может нанести по нему удар, сообщили в Белом доме 10 мая. "Возможно, россияне готовятся к более масштабному наступлению на Харьков", - заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее в тот же день Министерство обороны Украины распространило заявление, в котором сообщается об активизации действий российской армии на границе Харьковской области. Для усиления обороны на этом участке фронта туда направлены резервные подразделения, сообщили в Минобороны. В Институте изучения войны (ISW) считают, что такими действиями Россия пытается вынудить харьковчан к бегству в преддверии возможной атаки на город.

США выделили Украине срочную военную помощь на 400 млн долларов

Ранее 10 мая президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи объемом до 400 миллионов долларов на оборонные товары, услуги Минобороны и на военную подготовку.

По сведениям издания Politico, в пакет военной помощи будет включено вооружение с американских военных складов: ракеты для систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, БМП Bradley, бронеавтомобили MRAP, противотанковые системы Javelin и другие боеприпасы.

Кроме того, пишет агентство Reuters, Киеву должны передать артиллерию, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, противотанковые боеприпасы, бронетехнику и стрелковое оружие, которые можно сразу использовать на поле боя.