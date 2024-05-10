  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Зеленский заявил о российском наступлении под Харьковом

Евгений Жуков
10 мая 2024 г.

На границе Украины и России в Харьковской области продолжаются интенсивные бои, однако ВСУ сдерживают российское наступление, заявил Владимир Зеленский. Reuters сообщает о продвижении войск РФ на 1 км.

https://p.dw.com/p/4fhza
Украинские артиллеристы ведут огонь из САУ "Богдана", Харьковская область, апрель 2024 года
Украинские артиллеристы ведут огонь из САУ "Богдана", Харьковская область, апрель 2024 годаФото: ANATOLII STEPANOV/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала новую волну наступательных действий на Харьковском направлении. Об этом он заявил в пятницу, 10 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве.

"Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом (наступлении. - Ред.) и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага", - указал украинский лидер.

Зеленский добавил, что по информации, которая была известна утром, украинские силы смогли остановить российское наступление артиллерийским огнем, но продолжаются жестокие бои.

Reuters: Войска РФ продвинулись на 1 км

Высокопоставленный источник в ВСУ сообщил агентству Reuters, что российские войска продвинулись на 1 километр вглубь украинской территории возле Волчанска. Власти этого приграничного города заявили, что он подвергся массированным обстрелам.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, в Волчанске в результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Еще один мужчина погиб в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района.

Ранее в тот же день Министерство обороны Украины подтвердило информацию российских и украинских Telegram-каналов об активизации боевых действий в Харьковской области на границе с РФ. "В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии, - говорится в заявлении ведомства. - Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Насколько успешно наступление войск РФ под Авдеевкой, чего ждут в Киеве. DW Новости

Насколько успешно наступление войск РФ под Авдеевкой, чего ждут в Киеве. DW Новости

Ситуация на фронте для ВСУ складывается непростая. По данным российской стороны, ее подразделения развивают успех западнее Авдеевки. Параллельно с этим в Киев приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Политика29 апреля 2024 г.28:55 мин.
external

Как Россия уничтожила Волчанск в Харьковской области. Европа в фокусе

Как Россия уничтожила Волчанск в Харьковской области. Европа в фокусе

Tакже в программе: как невеста убитого журналиста Хашогги борется за справедливость, почему в Финляндии счастливы даже свиньи и где в Испании купить женское пиво.
Политика17 ноября 2022 г.25:40 мин.
external

Волчанск после деоккупации: что рассказывают жители города (15.11.2022)

Волчанск после деоккупации: что рассказывают жители города (15.11.2022)

Волчанск находится в четырех километрах от границы с Россией, россияне оккупировали город 24 февраля.
Конфликты15 ноября 2022 г.03:05 мин.
Показать еще