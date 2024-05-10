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В Харькове при ударе по жилому дому пострадали три человека

Сергей Ромашенко
10 мая 2024 г.

Жертвами российского ракетного удара стали 11-летний ребенок, 72-летняя пенсионерка и 62-летняя жительница пригородного села. Всего при обстреле пострадали десятки домов и торговых павильонов.

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После российского удара по жилому дому в Харькове
После российского удара по жилому дому в ХарьковеФото: Anadolu/picture alliance

В Харькове в результате российского обстрела в ночь на пятницу, 10 мая, пострадали три человека, более пятидесяти домов получили повреждения, сообщили власти региона. Пострадавшие - 11-летний ребенок и 72-летняя пенсионерка из Харькова (у них острая реакция на стресс), а также 62-летняя жительница пригородного села, написал в Telegram глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.

В Харькове, по словам мэра города Игоря Терехова, в результате удара ракетой С-300 загорелись три дома, два из них сгорели полностью. Различные повреждения получили еще 26 зданий. Без электричества остались 80 абонентов, без газа - четыре.

В одно из сел под Харьковом попала авиационная бомба. Она разорвалась возле объекта инфраструктуры, в результате повреждено около 25 зданий и 33 торговых павильона. В другом селе при артобстреле загорелась крыша частного дома и хозяйственная постройка.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение ночи Россия выпустила по Украине десять ударных беспилотников и две ракеты С-300/С-400 в направлении Харьковской области. Все дроны были уничтожены над Одесской, Николаевской и Херсонской областями.

Усиление российских ударов по Украине

Россия в последнее время усилила удары с воздуха по территории Украины. В числе приоритетных целей российской армии - объекты энергетики Украины. Только в ночь на 8 мая в результате очередной массированной атаки российские ракеты поразили объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что в результате российских обстрелов повреждено до 80 процентов тепловых электростанций и более половины гидроэлектростанций Украины. В некоторых населенных пунктах, включая город-миллионник Харьков, возникли перебои с электроснабжением.

 

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