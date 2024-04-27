Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

По данным украинского Минэнерго, Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Россия в ночь на пятницу, 27 апреля, нанесла удары по целому ряду объектов энергетической инфраструктуры Украины, в том числе в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. "Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией", - сообщил в Telegram-канале министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В свою очередь онлайн-издание "Инсайдер UA" пишет, что были атакованы 4 ТЭС ДТЭК, "серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие".

В Днепровском и Криворожском районах Днепропетровской области повреждены энергетические объекты. "Произошло несколько возгораний. Ранен мужчина. Его госпитализировали", - сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Попадание в землю вблизи больницы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что в ходе ночной атаки РФ на город ракеты попали в землю рядом с медицинским комплексом. В корпусах в этот момент находились "более тысячи человек - 900 пациентов и две с половиной сотни персонала", добавил Терехов.

"К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень - легкая", - написал мэр. При этом от взрывной волны пострадали несколько зданий: "выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации", следует из поста.

Воздушные силы ВСУ в ночь на 27 апреля зафиксировали целый ряд пусков российских ракет по целям в Украине. Кроме прочего, публиковались предупреждения о ракетах в небе Черниговской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Были зафиксированы пуски ракет "Кинжал" в направлении западных областей Украины.

Судя по сообщениям ВСУ, российские ракеты часто меняли курс. Отбой тревоги был дан в 05.46.