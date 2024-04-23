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ISW: Россия пытается вынудить жителей Харькова к бегству

Сергей Ромашенко
23 апреля 2024 г.

Кремль усиливает удары и информационные операции против жителей Харькова. По мнению ISW, Россия ужесточает давление на Харьков, чтобы вынудить горожан к бегству в преддверии возможного нового наступления.

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Харьковская телебашня разрушена в результате российского удара
Харьковская телебашня разрушена в результате российского удараФото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

Россия усилила удары и информационные операции против жителей Харькова, пытаясь в преддверии возможного нового наступления на этот город вынудить его население к бегству и вызвать перемещение миллионов людей внутри страны, сообщил в своей ежедневной сводке по войне в Украине во вторник, 23 апреля, американский Институт изучения войны (ISW).

По мнению его аналитиков, россияне используют ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны и повышенную напряженность в Украине, стремясь воспользоваться ненадолго открывшимся окном возможностей перед ожидающимся скорым прибытием новой партии американской военной помощив Украину.

Кремлевская пропаганда также использует обеспокоенность харьковчан возможной предстоящей наступательной операцией России против их города и проводит координированную информационную операцию, чтобы вызвать панику среди украинцев.

ISW: Шансы на успех России в Харькове крайне малы

В то же время аналитики ISW оценивают как крайне низкую вероятность успешного наземного наступления России на Харьков в том случае, если Украина быстро получит новый масштабный пакет военной помощи от США.

Украинские официальные лица ранее рассматривали сценарий, при котором российские войска могут начать наземную операцию против Харькова уже этим летом, но аналитики ISW полагают, что россиянам не хватит сил для захвата города, если украинские войска будут достаточно оснащены для обороны.

Накануне и в ночь на 23 апреля российские войска вновь нанесли массированные удары по Харькову. В результате одного из них была разрушена Харьковская телебашня.

 

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